Bez front a líných číšníků. Řetězce rozšiřují nákupy skenerem, přidávají se i hospody

Takzvané samoobslužné markování je v Česku stále rozšířenější. Aktuálně ho zavádí obchodní řetězec Kaufland, jehož zákazníci si budou moci během nakupování vybrané zboží naskenovat, vložit do vlastní tašky a zaplatit u samoobslužné pokladny. Technologii nazvanou K Scan si mohou vyzkoušet od minulého pondělí po dva měsíce v pražské prodejně na Vypichu. Podobnou službu v Česku nabízí už třetím rokem hypermarket Globus a řetězec Tesco, od letoška ji testuje také Coop.

Nákup prostřednictvím naskenování zboží zvažují podle zjištění Aktuálně.cz i další řetězce.

Kaufland si Česko zvolil jako první zemi, kde bude systém K Scan testovat. Zákazníkům má usnadnit a zrychlit nakupování, a pokud se novinka osvědčí, řetězec ji nasadí také do dalších prodejen. Těch má v Česku 133.

Zákazník Kauflandu si podle tiskové mluvčí řetězce Renaty Maierl při vstupu do obchodu vezme skener ze stojanu, při nákupu a po naskenování položky se na displeji zobrazí cena a název zboží. "Pokud je v akci, tak se mu také zobrazí původní a aktuální cena, vidí tedy, kolik korun případně ušetří. Vzhledem k tomu, že nemáme zákaznickou kartu, archivace nákupu neprobíhá," popisuje Maierl.

Jako první nabídl českým zákazníkům technologii zvanou Scan and Go v roce 2016 hypermarket Globus. Princip je stejný jako u Kauflandu, je ovšem založen na pevném skeneru, ke kterému se zákazník přihlásí svou bonus kartu. Po Globusu pak podobný systém Scan and Shop zavedlo i Tesco.

Jde to i bez skeneru, stačí mobil

Oba řetězce v současnosti nabízejí možnost skenování zboží také přes aplikaci v mobilním telefonu. Tesco tuto možnost spustilo na začátku léta, v Globusu funguje od loňského listopadu. "Z posledních dat o využívání naší nové aplikace víme, že se tak průměrný nákup o zhruba 21 položkách zkrátil na 17,5 minuty," popsala vedoucí externí komunikace Globusu Rita Gabrielová.

Pevné skenery má všech 15 hypermarketů Globusu, skenování přes mobilní aplikaci je dostupné také na všech jeho prodejnách. Podíl skenovací služby na celkovém obratu Globusu činil loni podle Gabrielové 23,5 procenta.

Samoobslužné skenování Scan and Go (Globus): U vchodu do supermarketu si zákazník vezme skener, ke kterému přihlásí svou bonus kartu, nebo otevře mobilní aplikaci. Snímá nebo fotí čárový kód zboží a vkládá ho do tašky. Nákup pak zaplatí u speciálních Scan and Go pokladen v hotovosti nebo platební kartou.

U vchodu do supermarketu si zákazník vezme skener, ke kterému přihlásí svou bonus kartu, nebo otevře mobilní aplikaci. Snímá nebo fotí čárový kód zboží a vkládá ho do tašky. Nákup pak zaplatí u speciálních Scan and Go pokladen v hotovosti nebo platební kartou. Scan and Shop/Mobile (Tesco) : U vchodu do supermarketu si zákazník vezme skener, nebo otevře mobilní aplikaci a načte QR kód. Snímá nebo fotí čárový kód zboží a vkládá ho do tašky. Nákup pak zaplatí u samoobslužné pokladny, nebo přímo on-line platbou přes mobil.

: U vchodu do supermarketu si zákazník vezme skener, nebo otevře mobilní aplikaci a načte QR kód. Snímá nebo fotí čárový kód zboží a vkládá ho do tašky. Nákup pak zaplatí u samoobslužné pokladny, nebo přímo on-line platbou přes mobil. Tap and Go (Ahold v zahraničí) : Během nákupu přiloží zákazník zákaznickou kartu nebo mobilní telefon na elektronickou cenovku na regále, čímž dojde k načtení položky do virtuálního košíku v mobilní aplikaci. Nákup je zaplacen potvrzením tlačítka v aplikaci, ke stržení peněz z účtu dochází během několika minut.

: Během nákupu přiloží zákazník zákaznickou kartu nebo mobilní telefon na elektronickou cenovku na regále, čímž dojde k načtení položky do virtuálního košíku v mobilní aplikaci. Nákup je zaplacen potvrzením tlačítka v aplikaci, ke stržení peněz z účtu dochází během několika minut. K Scan (Kaufland): Zákazník si u vchodu do supermarketu vezme skener a vybrané zboží po naskenování vloží rovnou do vlastní tašky, nákup poté zaplatí u samoobslužné pokladny.

Tesco představilo tuto kombinovanou službu ve 45 prodejnách, tedy přibližně ve čtvrtině všech obchodů Tesco v Česku. "Umožňuje našim zákazníkům naskenovat si svůj nákup s použitím skenerů nebo svých mobilních telefonů a následně s použitím QR kódů zaplatit, ať už na samoobslužných pokladnách, nebo přímo on-line platbou přes mobil," doplňuje tiskový mluvčí Teska Václav Koukolíček.

Službu s názvem Self-Scan, kdy je možné nakupovat se skenerem aktivovaným věrnostní kartou, od letošního roku testuje také Coop, a to v Jednotě České Budějovice. "Nyní jsme instalovali pilotní verzi self-scanningu, což je nákup, kdy se zboží nascanuje přímo na prodejní ploše a při odbavení se již jen zaplatí," potvrzuje pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí Coop Lukáš Němčík.

Systém zajímá i zbylé řetězce

Rozmach samoobslužného skenování v Česku mapují i další řetězce, například Billa. Penny Market podle tiskového mluvčího Tomáše Kubíka do budoucna možnost nevylučuje platby naskenováním QR kódu.

"Procesy jako placení bez pokladních, to je trend, který vidíme již několik posledních let a do budoucna bude intenzivnější," předpovídá ředitel komunikace prodejen Albert Jiří Mareček. Automatizovaný systém placení podle něj mateřská firma Ahold v Česku zavede. "Otázkou je pouze kdy a v jaké formě," dodává.

V Nizozemsku již Ahold zavedl do 70 obchodů systém Tap and Go. Ten spočívá v tom, že zákazník ťukne věrnostní kartou o regál. "Tento způsob placení má budoucnost zejména v menších obchodech, kde zákazníci kupují jen menší množství položek, a tlak na rychlost nákupu je zde velký," vysvětluje Mareček.

Řetězec Lidl pro Aktuálně.cz již dříve potvrdil testování platebního systému zvaného Lidl Pay. Ten by měl postupně všem zákazníkům umožnit platit za nákup naskenováním QR kódu u pokladny přes mobilní aplikaci, která je propojena s platební kartou Mastercard či Visa. Takto už systém funguje ve Španělsku. V Německu by si pak zákazníci mohli nastavit strhávání peněz i bankovním inkasem.

V restauraci bez čekání

Objednat a zaplatit si sami mohou skrze aplikaci stále častěji i hosté v kavárnách či restauracích. Podle Hospodářských novin například český start-up Qerko umožňuje zaplatit naskenováním QR kódu na stole v provozovně. V aplikaci se zákazníkovi zobrazí útrata za celý stůl, ten jen vybere svou objednávku a on-line ji uhradí. Qerko je přímo napojené na pokladní systémy, obsluha tak hned vidí, kdo zaplatil.

Pokud hostům aplikace nevyhovuje, mohou svou část zaplatit na kase i přesto, že ostatní zaplatili svou část přes Qerko. Systém začal fungovat teprve letos v lednu, využívá ho však již přes 30 restaurací.

Třeba provozovatel obchodů Sklizeno, který má v Praze a Brně restaurace My Food, si pak nechal vytvořit aplikaci vlastní. Zákazník si po načtení čísla stolu může v aplikaci i objednat. Do budoucna chce firma samoobslužnou aplikaci využít i ve svých obchodech pod značkou Sklizeno.