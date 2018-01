Přilož a jdi. Albert zkouší novinku, která může předehnat konkurenci v rychlosti nákupu

před 3 hodinami

Maloobchodní skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje obchody Albert, začala v domovském Nizozemsku testovat nový systém nakupování nazvaný Tap to go. Technologie urychlí nákup podobně jako samoobslužné skenery, navíc však zcela vynechá i pokladnu.

Praha - Nizozemský supermarket Albert Heijn začal na konci loňského roku testovat systém Tap to go, který zrychlí a zjednoduší nakupování. Novinka umožňuje zákazníkům rychle a pohodlně nakoupit i zaplatit, aniž by museli projít pokladnou.

"V Nizozemsku testujeme, kam by se do budoucna mohlo vyvíjet nakupování potravin v kamenných obchodech. Moderní technologie se rychle vyvíjejí, stejně jako potřeby našich zákazníků, kterým chceme vycházet vstříc," říká Jan-Willem Dockheer, ředitel formátu Albert Heijn to go.

Tapni a jdi. @albertheijn testuje novou technologii📱. Nakupování nikdy nebylo pohodlnější 👏👍👉 https://t.co/qw1nJosNGA pic.twitter.com/qlPcITfJZE — Albert ČR Média (@albertcr_media) January 4, 2018

Každý zákazník, který si pořídí zákaznickou kartu a propojí si ji se svým bankovním účtem, si může v prodejně nakoupit rychle bez skeneru i pokladny. Kartu jednoduše přiloží k elektronické cenovce zvoleného zboží a po načtení kódu si ho může uložit rovnou do tašky či kabelky. Pokud chce zboží vrátit, není to problém - uloží ho do regálu a karta zboží po načtení cenovky sama odečte.

Na konci nákupu musí zákazník v mobilní aplikaci potvrdit, že ukončil nákup. Do deseti minut se peníze automaticky odečtou z účtu. V budoucnu pak zákaznická karta nebude k načítání položek nutná - má stačit pouze mobilní aplikace.

Společnost Ahold zatím novinku testuje pouze v jednom nizozemském supermarketu. Po šesti měsících pilotní projekt vyhodnotí, a pokud se osvědčí, začne ho rozšiřovat do dalších prodejen.

V české síti Albert si však lidé budou muset na novinku, která by v rychlosti nakupování předběhla konkurenci, počkat. "Zatím je předčasné mluvit o jakémkoliv termínu. Elektronické cenovky jsou drahé a jakákoliv změna systému se musí naplánovat. Počkáme na vyhodnocení pilotního projektu," říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Síť spadá pod stejnou mateřskou společnost Ahold Delhaize.

Načítat zboží přímo z regálů pomocí skenerů či mobilů mohou zatím zákazníci v obchodech Globus, kde technologii Scan & Go začali testovat v roce 2013, a Tesco (Scan & Shop). Před zaplacením však musí projít pokladnou, u níž konečnou načtenou sumu uhradí klasickou platební kartou - oproti novince od Aholdu jde tedy o krok navíc. "Nemám zatím informace o tom, že by se v tomto směru něco měnilo," říká mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

