CITIC a CEFC Europe založí společný podnik, investice v Česku dokončí, říká Mynář

před 1 hodinou

Obsazení delegace podle prezidentova kancléře ukazuje na to, že čínská strana bere investice v České republice vážně a jsou pro ni prioritní.

Praha - Zástupci čínských společností CITIC Group a CEFC Europe již podepsali závazné memorandum o vzniku společného podniku. CEFC Europe by v něm měla podíl 51 procent.

Vedení společnosti CITIC Group plánuje dokončit všechny dosavadní investice CEFC Europe v České republice a v plánu má začít i s novými projekty. Po schůzce prezidenta Miloše Zemana s delegací CITIC Group na Pražském hradě, která se uskutečnila ve středu odpoledne, to dnes řekl jeho kancléř Vratislav Mynář. První zapojení CITIC Group do projektů CEFC by mohlo začít v řádu týdnů.

Za Zemanem ve středu na Hrad přijela devítka vysoce postavených manažerů firem CITIC, CITIC Bank a Sinobo, včetně předsedy představenstva holdingu Čchang Čen-minga, jednání byla přítomna i čínská velvyslankyně v ČR Ma Kche-čching.

Podle Mynáře obsazení delegace ukazuje na to, že čínská strana bere investice v České republice vážně a jsou pro ni prioritní. "Bylo deklarováno ze strany CITIC, že mají zmonitorovány všechny projekty CEFC Europe v České republice," poznamenal Mynář.

"V co nejkratší době se budou snažit založit společný podnik, o němž už je podepsané závazné memorandum," dodal. Ve firmě by měla mít CEFC Europe podíl 51 procent, CITIC zbytek. CITIC je podle kancléře nachystána do České republiky "velmi rychle nastoupit" se snahou "investovat spoustu energie i finančních prostředků". V plánu mají dokončit a rozvinout stávající projekty a začít s projekty novými, dodal.

Podle Mynáře se firma CITIC například přihlásila k dohodě, která byla před dvěma lety podepsána při česko-čínském podnikatelském fóru na pražském Žofíně mezi China Development Bank a skupinou J&T o založení takzvaného průmyslového fondu.

Vloženo by do něj mělo být 800 milionů euro (asi 20,3 miliardy korun). Fond by měl za úkol vyhledávat a podporovat energetické a průmyslové projekty v Česku. "To je velmi zajímá a bude to jedna z jejich dalších priorit v rámci nových projektů," řekl Mynář.

Do současných projektů by podle něj CITIC mohl vstoupit v řádu týdnů, do nových v řádu měsíců.

CITIC již před asi 14 dny do České republiky vyslal předvoj v podobě výkonných úředníků, kteří mapovali situaci zdejších čínských investic. Na základě jejich zprávy přijela současná delegace. Kromě jednání na Hradě si podle Mynáře naplánovala schůzky třeba s J&T, s podnikem Žďas Žďár nad Sázavou, se zástupci fotbalové Slavie či lobkovického pivovaru. Jednat chtěli také s Českou národní bankou ohledně navýšení čínského podílu v J&T. Schůzku si domluvili i s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO).

V delegaci kromě šéfa CITIC jsou i třeba generální ředitel divize pro strategický rozvoj CITIC Liang Chuej-ťiang, tajemník představenstva CITIC Bank Lu Wej nebo Čou Ťin-chuej, předseda představenstva skupiny Sinobo, která vlastní nejstarší čínský fotbalový klub Kuoan Peking. Slavia s ním plánuje spolupracovat na profesionální i mládežnické úrovni.

Mynář odmítl, že by se na středeční schůzce mluvilo o osudu zakladatele CEFC a Zemanova poradce Jie Ťien-minga, který je v Číně vyšetřován kvůli podezření z porušení zákona. Právě po jeho problémech bylo zveřejněny informace o vstupu CITIC do CEFC. "Můžu říct, že za celou dobu schůzky o panu poradci nezaznělo jediné slovo, nezazněl žádný dotaz. Je to vnitřní záležitost Číny," řekl Mynář.

Podle Mynáře má zájem investovat v ČR několik dalších významných čínských firem. "Nicméně teď se prioritně zabýváme CITIC," dodal. V září by se také podle něj mohlo opět konat česko-čínské podnikatelské fórum.