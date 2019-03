Česko už není nejlepší místo pro německé investory. Pro zemi to nic dobrého nevěstí

Česko již není pro německé investory nejatraktivnější zemí v regionu střední a východní Evropy. Po třech letech ho na špici 15 zemí vystřídalo Estonsko. Česko skončilo druhé před Polskem. Vyplývá to z konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, který zjišťuje náladu mezi investory a manažery. V Česku nyní vyhlížejí horší časy. Oslabují vyhlídky hospodářství i vlastního podnikání.

Hlavní podíl na poklesu atraktivity mají nedostatek kvalifikovaných lidí a slabé odborné školství, podle investorů největší problémy tuzemska. Znepokojují je také rostoucí mzdové náklady, nedostatečná transparentnost veřejných zakázek a korupce.

Současnou situaci českého hospodářství považuje 70 procent z nich za dobrou a pouhé procento za špatnou. Ohledně dalšího vývoje hospodářství se už ale dobrá nálada vytrácí. Na 34 procent firem, tedy skoro čtyřikrát tolik co loni, očekává horší vyhlídky. U průmyslových firem je to 42 procent. Tak pesimističtí byli investoři naposledy v roce 2013.

"Současný vývoj v mezinárodní obchodní politice, ať už je to brexit, či obchodní spory, a také domácí bariéry v podobě akutního nedostatku pracovníků a skokového nárůstu mzdových nákladů s sebou nesou nejistoty, které se přirozeně přenášejí do očekávání firem," uvedl výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.

Zdrženlivěji než loni hodnotí investoři také vyhlídky vlastního podnikání. Projevuje se to v oslabení jejich investičních plánů a exportních očekávání. S růstem vývozu do zahraničí nadále počítá 29 procent firem, loni to byla ještě každá druhá.

"Obavy vyvolává ochabnutí zahraniční poptávky, zejména v dosavadním českém exportním motoru, automobilovém průmyslu," dodal Bauer. K tomu se přidává nejistota spojená s brexitem. Pokles vývozu na britské ostrovy v jeho důsledku za pravděpodobný považuje téměř každá třetí firma.

Největší problém Česka investoři i nadále vidí v dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil. Každá šestá firma v průzkumu uvedla, že je kvůli tomu nucena odmítat zakázky. Větší nezávislost na trhu práce si firmy slibují od investic do moderních technologií. Aby zmírnily dopady chybějící pracovní síly, investovaly tři z pěti firem do digitalizace a automatizace.

Žebříček atraktivity zemí regionu:

1. Estonsko 2. Česko 3. Polsko 4. Slovensko 5. Slovinsko 6. Lotyšsko 7. Litva 8. Chorvatsko 9. Maďarsko 10. Rumunsko 11. Srbsko 12 Bulharsko 13 Severní Makedonie 14 Bosna a Hercegovina 15 Albánie

zdroj: ČNOPK

S nedostatkem lidí se firmy snaží o atraktivnější pracovní podmínky. Každá druhá firma v důsledku toho letos počítá s navýšením mzdových nákladů o tři až osm procent. Na ještě vyšší nárůst se připravuje každá pátá. To je sice méně než loni (38 procent), přesto se stoupající náklady na práci negativně promítají do hodnocení investiční atraktivity tuzemska.