O krok blíž k nezávislosti na Rusku. LNG z terminálu v Nizozemsku proudí do potrubí

Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Česko dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy. V pátek to na Twitteru uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První dodávka pro Česko dorazila do přístavu 19. září.

1:11 Zkapalněný plyn pro Česko dorazil do pronajatého terminálu v Nizozemsku | Video: Twitter / Daniel Beneš

Tanker Gaslog Georgetown připlul z amerického terminálu Sabine Pass ve Spojených státech a přivezl 170 tisíc metrů krychlových LNG, tedy 100 milionů metrů krychlových plynu v plynném skupenství. Náklad plynu vyrazil ze Spojených států na cestu 23. srpna. LNG pochází od společnosti Cheniere, která je významným vývozcem zkapalněného zemního plynu. Související "Je to válka i proti našim energiím." Von der Leyenová promluvila o cenách elektřiny "Další dva tankery s plynem určeným pro Česko připlují během října a následně budeme pokračovat tempem dvě až tři lodě měsíčně. Jde o významný krok pro energetickou bezpečnost země a důležitou pojistku pro případ, že by k nám přestal téct plyn od jiných dodavatelů," uvedl Beneš. Náklad připlul na tankeru Gaslog Georgetown, který je dlouhý 293 metrů a široký 46 metrů. Spuštěn na vodu byl v roce 2020. "Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom Evropě pomohli s dodávkami energie teď i v budoucnu," řekl v pátek Anatol Feygin, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Cheniere. Česko si v terminálu pronajalo tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v tuzemsku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové ceny, tedy k okamžitému dodání suroviny. Za každou dodávku tak zaplatí jinou částku. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná. Související Začněte šetřit plynem, radí studie domácnostem. Ukazuje scénáře bez ruských dodávek Spotřeba plynu v Česku loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, obě slouží jako zásobníky a jednotky zpětného zplynování. Vedle ČEZ budou zařízení využívat i společnost Shell a firma Engie z Francie. Terminál v Eemshavenu na severu Nizozemska patří společnosti Gasunie, která je mimo jiné provozovatelem nizozemské plynárenské soustavy. Pro případnou přepravu plynu zajistil ČEZ dostatečné přepravní kapacity z Nizozemska přes Německo do Česka. Tyto kapacity se zajišťují v řadě aukcí na jednotlivých hranicích. V tomto případě jsou zajištěné v dostatečné míře jak na nizozemsko-německé hranici, tak na hranici mezi Českem a Německem, uvedl ČEZ.