Česká pošta chce expandovat v EU a "zatopit konkurenci". Staví obří halu i čínský tým

Česká pošta chce se svými doručovacími službami expandovat do Evropy. V Moravskoslezském kraji buduje velké třídicí centrum, kam budou putovat zásilky především z Asie, a tyto balíky pak pošta rozveze po celé Evropě. Stavba logistického centra, které od září poběží ve zkušebním provozu, je nejvyšší investicí v moderní historii České pošty.

V plném provozu začne logistické centrum, které vyroste v Mošnově v blízkosti ostravského letiště, fungovat v první polovině příštího roku. Hala samotná vznikla již v minulých letech, třídící centrum se staví od loňska. Česká pošta do něj investuje stovky milionů korun.

"Česká pošta chce vybudováním logistického centra začít s masivní expanzí nejen do Evropy, ale i dalších světových lokalit," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Do třídicího střediska budou proudit zásilky z Číny, které pak pracovníci dál expedují vlakem nebo kamiony nejen po střední Evropě, ale i po celé Evropské unii. V první fázi chce pošta odbavit 300 tisíc zásilek denně.

Pošta kvůli tomu také vytvořila nové oddělení, které komunikuje v čínštině a má přehled o podnikatelském prostředí v Číně. V současně době je již také v kontaktu s čínskými, singapurskými i dalšími asijskými e-shopy.

Státní podnik sází při své expanzi do zahraničí i na zřízení takzvaných ETOE, tedy v originále Extraterritorial Office of Exchange. "Jde v zásadě o zahraniční pobočku, kterou pošta nespravuje přímo, ale zmocní k tomu tamního operátora. Česká pošta ji letos otevřela v Nizozemsku, dále bude v Singapuru a ve Vietnamu. V Nizozemsku tím pádem budeme třeba moci operovat se zásilkami, které půjdou do Francie a určitou část zisku tak získá Česká pošta," vysvětlil Vitík.

Pošta se domnívá, že právě mezinárodní trh pro ni bude do budoucna představovat největšího tahouna, v rámci kterého se bude rozvíjet a vydělávat. "A také trochu zatápět konkurenci," věří Vitík.

Státní podnik chce ale současně posílit i na domácím trhu, kde má konkurenci u firem jako třeba PPL nebo Zásilkovna.

Pošta doufá, že se díky centralizaci regionu severní Moravy právě do Mošnova a také díky automatizaci třídění a expedici zásilek v novém centru zvedne produktivita práce. Vyšší produktivita pak povede také ke snížení nákladů. "Slibujeme si od toho posílení tržní pozice v regionu nad 40 procent," uvedl Vitík.

Logistické centrum v Mošnově, které bude dosahovat velikosti téměř 30 tisíc metrů čtverečních, umožní také napojení na letištní, dálniční i vlakovou síť.

Výhodou bude i snadno dostupné kolejiště. "Poprvé v historii České pošty nám pomůže otevřít kontejnerový terminál a obsluhovat kontejnerovou dopravu. Právě ta je jednou z našich strategických aktivit ve střednědobém horizontu," uvedl ředitel Divize logistiky České pošty Martin Kment.

Díky logistickému centru vznikne také 400 pracovních míst, z toho prvních sto zaměstnanců by mělo začít v hale pracovat již během letoška.

Do nového areálu se přestěhují i stávající třídící centra z Ostravy a Olomouce, které nyní pracují už za hranicí svých kapacit. Náklady na modernizaci těchto zastaralých přepravních uzlů, zvýšení jejich kapacit a modernizaci vybavení by podle pošty byly neekonomické.

V Mošnově se mimo jiné počítá s novým balíkovým třídicím strojem, který bude mít větší hodinový výkon, i s lepšími technologickými parametry, než jakými disponují současné stroje v Olomouci a v Ostravě.