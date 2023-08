Inflace v červenci dál zpomalovala. Podle analytiků se dostala pod devět procent

Inflace v červenci pokračovala ve zpomalování a dostala se pod devět procent. Shodují se na tom analytici, které oslovila ČTK. Za poklesem meziroční inflace podle nich stojí zejména vliv loňské srovnávací základny. Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny podle analytiků vzrostly, zejména vlivem cen rekreací.

Červenec by měl přinést další uklidnění v cenách potravin, míní analytik. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V červnu byla meziroční inflace 9,7 procenta, byla to nejnižší hodnota od prosince 2021. Údaje o červencové inflaci zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.

"V červnu se meziroční inflace dostala poprvé od ledna 2022 pod deset procent a pro červenec čekáme její další pokles. Ten bude znovu ovlivněn především vlivem srovnávací základny, nicméně v protiinflačním směru působí i další faktory. Mezi nimi je nejvýznamnější utlumená spotřeba domácností," uvedli analytici České spořitelny. Meziroční růst spotřebitelských cen odhadují na 8,9 procenta.

Analytici Raiffeisenbank předpokládají červencovou inflaci 8,6 procenta. "Vyšší inflace je způsobena především rostoucími cenami potravin a regulovaných položek, ač jejich vliv od začátku roku pomalu a postupně slábne. V případě regulovaných cen působí pozitivně opět vysoká srovnávací základna a rovněž zavedený vládní strop," uvedli.

"Červenec by měl přinést další uklidnění v cenách potravin, které by mohly meziměsíčně mírně poklesnout. Příznivý vývoj očekáváme i v kategoriích odívání a obuvi či u bytového vybavení, kde počítáme taktéž s kosmetickým zlevňováním. Naopak zdražovaly pohonné hmoty a bez pochyby i rekreace, kde s příchodem letních prázdnin zapůsobí standardní sezonnost. Ta s sebou sveze i poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb, kteří taktéž navýší své ceny. Celkově by tak meziměsíční inflace měla dosáhnout 0,4 procenta, což meziročně odpovídá hodnotě 8,7 procenta," sdělil hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

V dalších měsících už inflace tak razantně klesat nebude, shodují se odborníci. "Očekáváme, že pokles celkové inflace se po odeznění efektu vyšší srovnávací základny v následujících měsících výrazně zmírní a inflace se v letošním druhém pololetí bude pohybovat poblíž osmi procent meziročně," uvedli analytici Komerční banky.

"Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se pokles inflace pravděpodobně zastaví, a naopak může dojít k jejímu zvýšení. To ale nebude způsobeno vývojem ekonomiky, nýbrž loňským úsporným tarifem, který byl v rámci dat inflace započítán jako výrazné snížení cen elektřiny, což pro meziroční vývoj inflace během čtvrtého čtvrtletí letošního roku znamená nízkou základnu," uvedli analytici České spořitelny.