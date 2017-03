Češi prodávají nejvíce firem ve střední Evropě. Projděte si žebříček největších obchodů

před 55 minutami

V Česku došlo loni podle studie firmy EY k rekordním prodejům firem. Důvodem je mimo jiné dobrá ekonomická situace země a ziskovost firem. Majitelé je chtějí prodávat na vrcholu.

Praha - Prodeje firem byly v Česku loni rekordní. Celkový počet transakcí dosáhl počtu 288, meziročně narostl o 56 procent. Objem transakcí pak dosáhl 10 miliard dolarů, což je meziročně o téměř 40 procent víc. Nejvíce firem měnilo majitele v oblasti IT. Vyplývá to ze studie M&A Barometr poradenské společnosti EY.

"Celkově vypadá trh dobře i globálně. V některých zemích je ovšem vidět návaznost na politickou nejistotu, jako jsou například dopady brexitu," uvedl Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY. "Velmi aktivní jsou čínští investoři, kteří oproti roku 2015 loni zečtyřnásobili své investice v zahraničí," dodal Flieger.

Česko se stalo lídrem celého středoevropského akvizičního trhu. Premiantem zůstává i když se do srovnání zařadí také jihovýchodní Evropa. Co do počtu transakcí "porazilo" Polsko a třeba i Turecko. Jediné Polsko se v těchto regionech dostane před Česko v objemu transakcí - za polské firmy loni investoři zaplatili 11,6 miliardy dolarů.

Řada akvizic se loni týkala firem působících napříč trhy, což je i příklad skupiny pivovarů AB InBev včetně Plzeňského Prazdroje. Pivovary získalo japonské Asahi za téměř 8 miliard dolarů. V regionu šlo o největší transakci roku.

Dvě třetiny transakcí v Česku byly realizovány českými investory do českých firem. Rostl zejména počet finančních investorů. "Pokračující dobrá makroekonomická situace a navazující výsledky firem. Spousta majitelů vycítila, že na prodej firmy je správný čas. Firmu je třeba prodávat na vrcholu," poznamenává Flieger.

Nejaktivnějšími investory byly podle studie EY Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, čínská společnost CEFC a také energetická firma ČEZ.

Podle analytiků EY se dobře rozběhl i rok 2017. Oznámeny už byly například koupě Alpha Medical od fondu Mid Europa Partners švýcarskou firmou Unilabs. Televize Prima se stala součástí skupiny Ges Media Asset. Fortuna ovládla irskou společnost Hattrick Sports Group.

Žebříček top 10 největších transakcí v ČR za rok 2016

Cílová společnost (převáděný podíl) Stát Kupující Stát Hodnota transakce v milionech USD 1. EP Infrastructure, a.s. (31 %) ČR Macquarie Austrálie 1648 2. AVG Technologies N.V. (100 %) Nizozemsko AVAST Software s.r.o. ČR 1365 3. Florentinum (100 %) ČR CEFC China Energy Co. Čína 301 4. TSS Cargo a.s. (80 %) ČR CEFC China Energy Co. Čína 269 5. Sonnen GmbH (n.a) Německo Envision Energy Ltd, China eCapital Corporation, Inven Capital; GE Ventures, SET Ventures Čína, ČR, USA, Nizozemsko 85 6. INVIA.cz a.s. (90 %) ČR Rockaway Travel SE ČR 85 7. Pražská teplárenská LPZ (100 %) ČR Veolia Energie ČR, a.s. ČR 80 8. CPI Hotels and Hotel Lucemburská (100 %) ČR CPI Property Group ČR 45 9. NetBrokers holding (50,01 %) ČR Bauer Media Group Německo 39 10. Travel Service (39,92 %) ČR CEFC China Energy Co. Čína 34

Zdroj: EY M&A Barometr 2016

autoři: Michal Šenk, Ekonomika