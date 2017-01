Trh pracovních agentur má novou dvojku. Firma z Ostravy koupila větší konkurenty

před 21 minutami

Ostravská pracovní agentura Wincott People koupila dva větší rivaly - společnosti XAWAX a McRoy. Cenu transakce nezveřejnila. Wincott se tím stává dvojkou na trhu pracovních a personálních agentur v Česku a na Slovensku. Jedničkou je společnost Manpower. Akvizicí skupina získala kmen 10 000 zaměstnanců (před rozšířením jich měla 2 500), které nabízí více než pěti stovkám klientů v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

Praha - Ostravská pracovní agentura Wincott People koupila většinový podíl ve společnostech XAWAX a McRoy, které byly dosud jejími konkurenty. Stává se tak dvojkou na trhu pracovních a personálních agentur v Česku a na Slovensku a do dvou let se chce stát lídrem trhu. Jedničkou je dnes společnost Manpower. Její reakci zjišťujeme.

"Koupili jsme majoritu ve společnostech, které byly větší než my, což je neobvyklé. Cenu transakce zveřejnit nemůžeme. Stáváme se dvojkou na trhu s obratem 2,8 miliardy ročně. Letos či do konce roku 2018 se chceme stát lídrem bývalého "federálního" trhu a ovlivňovat agendu v celém regionu střední a východní Evropy," řekl Jan Hendrych, šéf skupiny Wincott People.

Cenu za McROY už firma zaplatila, převod prostředků za XAWAX podle něj probíhá. Jména obou nakoupených společností se změní tak, aby bylo zřejmé, že je vlastní holdingová skupiny. Management ve firmách však nový vlastník měnit nechce.

Akvizicí skupina získala kmen 10 000 zaměstnanců (před rozšířením jich měla 2 500), které nabízí více než pěti stovkám klientů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Ty přiděluje hlavně do odvětví automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, ale i do logistických firem, potravinářství a maloobchodu.

Wincott People založili v roce 2006 dva kamarádi ve Vysoké nad Kysucou. Róbert Pútorík byl původní profesí svářeč a Róbert Gaboš finanční analytik. Profese Pútorika také určila to, na co se bude firma zaměřovat, tedy na vyhledávání lidí zejména do dělnických strojírenských profesí. V roce 2012 se firma rozhodla, že dále bude růst pomocí franšíz.

Pracovních agentur v Česku přibývá. Zatímco před pěti lety jich bylo necelých 1500, v polovině loňského roku už jejich počet překonal 1830. Pracovním agenturám se daří proto, že je nízká nezaměstnanost a firmy mají problém získat kvalifikované síly. Agentury se tak stávají žádaným partnerem, který jim může v okamžiku růstu poptávky po jejich výrobcích pomoci doplnit požadované síly.

Agenturní zaměstnanci jsou zaměstnanci pracovní agentury, která je přidělí na časově ohraničenou práci svým klientům. "Když pro ně práce není, zůstávají doma a platíme jim 60 procent jejich mzdy. To je jedno z našich rizik," nastiňuje princip fungování agentur Radek Vlk, člen představenstva Wincott People.

Firmy využívají agenturní pracovníky hlavně na vykrytí sezonních prací, na časově omezené projekty při růstu poptávky a na brigády.

autor: Iva Špačková