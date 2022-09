Cena plynu v Evropě reaguje na přerušení dodávek z Ruska. Vzrostla až o 30 procent

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se výrazně zvyšuje, reaguje tak na přerušení dodávek plynovodem Nord Stream 1 z Ruska. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku si ráno připisovala zhruba 30 procent.

Později se růst ceny klíčového kontraktu zmírnil. Kolem 08:30 SELČ vykazovala zvýšení zhruba o 20 procent na 257 eur (asi 6300 korun) za megawatthodinu.

Ruská plynárenská společnost Gazprom v pátek večer oznámila, že údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do jejich odstranění proto zůstane plynovod mimo provoz. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Nejistota kolem dodávek z Ruska vyvolává obavy z nedostatku plynu v Evropě v zimních měsících. To tlačí vzhůru evropské ceny plynu i elektřiny. Evropská unie nyní zvažuje různá opatření ve snaze omezit růst nákladů na energie, který má negativní dopady na unijní ekonomiku i na životní úroveň obyvatel.

Před rokem se velkoobchodní cena plynu v Evropě nacházela těsně pod 30 eury a před dvěma lety se pohybovala kolem 15 eur za megawatthodinu. Zvyšovat se začala už loni na podzim, podle části analytiků to byla reakce na energetickou politiku Evropské unie, která tlačí na rychlý odklon od fosilních paliv bez adekvátního řešení. Další citelný růst cen se dostavil po invazi ruských vojsk na Ukrajinu letos v únoru.