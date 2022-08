"Čokoládovna to není," vítá nás s nadsázkou provozní ředitel RWE Gas Storage Tomáš Diósi v areálu u Příbrami. Tady firma provozuje jeden ze svých zásobníků plynu. Diósi tím naráží na to, že výroba čokolády by byla přece jen fotogeničtější než trubky a měřidla. Právě k těm teď ale Česko upíná svou pozornost. Zásobníky totiž skladují plyn, který tuzemsko bude potřebovat, pokud Rusko zavře kohouty.

