Budvar si kvůli brexitu vyjednal jiný celní režim. V Británii navyšuje zásoby piva

Budějovický Budvar zvýšil v Británii v souvislosti s brexitem již několikrát zásoby sudového piva, ale kvůli koronaviru musel řadu sudů odvézt zpět. Teď navyšuje zásoby baleného piva. Budvar si kvůli brexitu vyjednal jiný celní režim, pivo se celně odbaví až ve skladu v anglickém vnitrozemí, čímž se vyhne zdržení na hranicích. Přejímka kamionu bude stát o 40 liber víc.

Budvar vyváží do Británie asi čtyři procenta produkce, loni uvařil 1,67 milionu hektolitrů piva. Přes 90 procent Budvaru prodaného v Británii tvoří světlý ležák. Letos tam vyvezl desítky tisíc hektolitrů.

"Jsme schopni kamiony proclívat, máme na to připravenou strukturu a uvidí se, jestli budou kamiony zůstávat na hranicích, nebo dojedou až do skladu a tam vyřeší administrativu. Doufáme, že to bude tento (druhý) režim. Předpokládáme, že chaos na hranicích nastane, ale že to bude záležitost dnů a týdnů," řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Dceřiná společnost pivovaru v Británii již třikrát zvýšila zásoby ve skladech, aby těsně po odchodu země z EU nebyly ohrožené dodávky zákazníkům. "Nevyplatilo se nám to, protože kvůli covidu jsme zase spoustu sudů museli vracet zpátky, takže jsme jen vyvezli spoustu sudů na výlet. Teď zvyšujeme zásoby baleného piva, ale sudového ne," řekl ředitel.

Budvar v Británii prodával hlavně sudové pivo v hospodách. Kvůli koronaviru se letos změnil poměr. O desítky procent stoupl prodej baleného piva, ale protože dosud stavěl Budvar na sudovém, jehož odbyt se kvůli covidu snížil, celkově letos dodávky do Spojeného království klesly. Již dříve Budvar uvedl, že nejrizikovější je s ohledem na možná zdržení na hranicích tankové pivo, jež má trvanlivost pouze 21 dnů.

Problémy mohou nastat v logistice, clech a daních. Kvůli předzásobení a pronájmu skladů dosud Budvar v Británii investoval mezi jedním a dvěma miliony Kč. "Zatím není info, že stoupnou daně na pivo, už teď je tam vysoká spotřební daň. Jediné, co se mění, že budeme muset platit clo na nealkoholické pivo, ale protože je to pro nás naprosto minoritní záležitost, tak to není něco, co řešíme," řekl Dvořák.

Budvar vyváží do Velké Británie od roku 1935. Nejdůležitější je pro něj Londýn a velká města v Anglii. Budvar loni do téměř 80 zemí vyvezl rekordních 1,15 milionu hektolitrů. Na export šlo téměř 69 procent prodaného piva. Mezi pět největších odbytišť patřily Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Velká Británie. Na Slovensku, v Německu a ve Velké Británii vlastní Budvar stoprocentní dceřiné společnosti, které loni prodaly 563 000 hektolitrů piva. Největší exportní trh je Německo.

Loni měl Budvar rekordní čistý obrat tři miliardy Kč, zisk po zdanění stoupl o čtyři procenta na 278 milionů. Budvar se 670 zaměstnanci loni uvařil rekordních 1,679 milionu hektolitrů.