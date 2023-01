Křetínský před dvěma lety koupil dům ruského oligarchy v Paříži. Stál ho půl miliardy

Firmu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa - The Trump Organization - potrestal newyorský soud pokutou 1,6 milionu dolarů (36 milionů korun) za daňové podvody. Informuje o tom agentura AP, podle níž to na jednu stranu je maximální možný trest ze strany soudu, na druhou však jen "symbolická" rána pro podnik s majetkem v hodnotě miliard dolarů. V případu šlo o porušení zákona ze strany manažerů společnosti. Trump sám souzen nebyl, i když podle vyšetřovatelů věděl, co se dělo.