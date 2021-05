Bill a Melinda Gatesovi se po 27 letech rozvádí. Patří k nejbohatším párům na světě

Německo nesouhlasí s názorem, že nevyvodilo žádné důsledky z aktuální tvrdé diplomatické roztržky mezi Prahou a Moskvou. Podle mluvčí německého ministerstva zahraniční Marie Adebahrové je důsledkem skutečnost, že Berlín se ve sporu kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích postavil za Prahu.

Česko tvrdí, že za incidentem z roku 2014 stojí ruské tajné služby, což Moskva popírá. Země si kvůli tomu ve velmi chladné atmosféře vzájemně vyhostily desítky diplomatů. Několik ruských diplomatů pak jako výraz solidarity s Prahou poslaly domů také Slovensko či třeba trojice pobaltských států. Německo, ale ani další západoevropské země zatím na českou výzvu k podobnému kroku nereagovaly.

Adebahrová zopakovala, že Německo opakovaně vyjádřilo Česku solidaritu a že německé velvyslanectví v Moskvě jedná s tamním českým zastoupením o politicko-diplomatické podpoře. "To je to, co Německo nyní činí," řekla v odpovědi na dotaz novinářů o politických důsledcích pro Rusko. Část dotazu, která se týkala možného vyhoštění ruských diplomatů z Německa, ponechala mluvčí bez komentáře.