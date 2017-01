Benzin zdražil nad 31 korun. Růst cen se brzy zastaví, čeká analytik

před 33 minutami

Benzin a nafta zdražily oproti minulému týdnu v průměru o zhruba 20 haléřů za litr. Nejdražší jsou nadále v Praze. Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by v nejbližším týdnu měly ceny ještě o několik haléřů stoupnout, potom by se ale měl tento trend zastavit.

Praha – Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily. Průměrná cena benzinu Natural 95 od minulé středy stoupla o 20 haléřů na 31,08 koruny za litr, nafta zdražila o 19 haléřů na 30,35 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Ceny pohonných hmot se zvyšují vytrvale od konce loňského listopadu.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka by v nejbližším týdnu měly ceny benzinu a nafty v Česku ještě o několik haléřů stoupnout, potom by se ale měl tento trend zastavit. "Ve druhé polovině ledna by zdražování mělo skončit, a dokonce je velmi pravděpodobné i snížení cen. Důvodem je prudké zlevnění ropy v tomto týdnu," řekl Tomčiak.

Nejdražší jsou pohonné hmoty nadále v Praze. Za benzin zaplatí řidiči v metropoli v průměru 32,02 koruny za litr a za naftu 31,21 koruny. Více než 31 korun za litr stojí benzin ještě na Vysočině, v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém kraji. Průměrná ceny nafty se v žádném jiném regionu než v Praze nad 31 korun za litr nedostala.

Nejlevněji motoristé pořídí benzin v Pardubickém kraji, kde litr vyjde v průměru na 30,66 koruny. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, řidiči ji tam v průměru nakoupí za 29,90 koruny za litr. Pod 30 korunami se cena dieselu drží ještě v Pardubickém a Karlovarském kraji.

Průměrná cena k 11. lednu v korunách za litr:

Kraj Natural 95 Nafta ČR 31,08 30,35 Praha 32,02 31,21 Jihočeský 30,78 30,15 Jihomoravský 31,22 30,58 Karlovarský 30,78 29,99 Královéhradecký 30,80 29,90 Liberecký 30,86 30,07 Moravskoslezský 30,91 30,01 Olomoucký 31,12 30,43 Pardubický 30,66 29,97 Plzeňský 31,42 30,74 Středočeský 31,18 30,48 Ústecký 30,92 30,20 Vysočina 31,54 30,85 Zlínský 30,90 30,26

Zdroj: CCS

autor: ČTK

