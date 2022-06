Skok o 20 korun za dva roky. Ceny na pumpách dál rostou, řidičům se jen tak neuleví

Zdražování pohonných hmot v Česku nadále pokračuje. Nafta v neděli stála o padesátník více než předchozí týden, a to 48,16 koruny. Cena benzinu vzrostla také, o 10 haléřů na 47,82 koruny. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Oslovení analytici mají za to, že v příštích týdnech se řidičům uleví jen mírně. Větší změnu v blízké době by podle nich mohly přinést jen daňové úlevy.

V Praze vyšel litr nafty na 48,51 koruny, kde byl také nejdražší. Nejlépe mohli řidiči natankovat v Karlovarském kraji, a to průměrně za 47,81 koruny. Ve čtyřech krajích překročila cena benzinu Natural 95 hodnotu 48 korun, a to konkrétně ve Středočeském a Jihomoravském kraji, na Vysočině a v Praze, kde se vyšplhala až na 48,37 koruny. Naopak nejlevnější benzin mohli řidiči natankovat stejně v Karlovarském kraji, a to za 47,27 koruny. "Na odlišném vývoji cen benzinu a nafty je názorně vidět, že přestože oba produkty jsou vyráběny z ropy, tak ceny konkrétního produktu na čerpacích stojanech vychází z velkoobchodních cen pro náš region v Rotterdamu," uvádí Jiří Gavor, analytik společnosti Ena. Ceny tedy reagují na dostupnost a poptávku a kvůli tomu se mohou lišit. "Nafta byla do severozápadní Evropy hodně dovážena z ruských rafinerií a obchodníci se již nyní připravují na embargo ze strany Evropské unie vůči ruské ropě a ropným produktům," vysvětluje dále Gavor. A přestože má Česko zákaz nákupu ruských produktů odložený až do konce roku 2023, ruská nafta na evropském trhu jednoduše chybí. To podle analytika povede k dalšímu zvyšování cen. Během dvou let nárůst o 20 korun Na konci loňského června stál litr benzinu průměrně 32,60 koruny, litr nafty vyšel na 30,56 koruny. Před dvěma lety byly ceny ještě níž - v průměru se dostaly na 27,31 koruny za litr benzinu a 26,81 za litr nafty. Za dva roky se cena benzinu tedy zvedla o více než 20 korun. Při průměrné spotřebě benzinu šest litrů na 100 kilometrů tedy letos vyjde například cesta z Prahy do Třeboně a zpět zhruba na 800 korun. Před rokem by tankování stálo 548 korun, v roce 2020 dokonce jen 459 korun. Související Cesta do Chorvatska: Víme, kde levně natankovat i jaké si nedat pivo Infografika Cesta z Prahy do chorvatského Splitu a zpět by nyní vyšla na 6312 korun, před rokem na 4303 korun a před dvěma lety na 3605 korun. Oproti roku 2020 si tedy řidiči připlatí o 2700 korun více. Pro dieselové auto se spotřebou pět litrů nafty na 100 kilometrů vyjde zpáteční cesta do Třeboně na 674 korun. To je o 246 korun dráž než před rokem a o dalších 53 korun více než před dvěma lety. Nafta na celou cestu z Prahy do Splitu a zpět vyjde letos na 5298 korun, to je o 1936 korun víc oproti minulému létu. V roce 2020 vyšla celá cesta ještě o 413 korun méně, tedy na 2949 korun. Zásadní snížení cen je zatím v nedohlednu Mírné snížení cen by mohlo podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka přijít v následujících týdnech. Ropa totiž začala zlevňovat, což by se do cen pohonných hmot mohlo promítnout. "Znovu se však ukazuje, že směrem dolů koncové ceny reagují méně pružně. Navíc v letním období, kdy se sezonně zvedá poptávka, příliš nečekáme, že ropa bude dál klesat," podotýká Vlk pro online deník Aktuálně.cz. Související Velký přehled cen benzinu a nafty: Mapa ukazuje, kde v Evropě nejvíce ušetříte Infografika Doba, kdy se ceny zásadně sníží, je ovšem podle expertů téměř v nedohlednu. "Velká ekonomická krize, které se bojí na celém světě, by srazila cenu ropy a následně i pohonných hmot, to ale asi není ten správný recept," dodává Gavor. Úpravy evropských rafinerií na neruskou ropu, zvýšení produkce nafty nebo její dovoz z neruských zdrojů podle něj vyžadují čas. "A tak evropské státy musí hasit spotřebitelský požár jen daňovými úlevami," uzavírá analytik.