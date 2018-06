Automobilka PSA kvůli hrozbě sankcí přerušuje aktivity v Íránu

před 30 minutami

Francouzská automobilka PSA Group začala pozastavovat své aktivity v Íránu, aby se vyhnula případným americkým sankcím poté, co se Washington stáhl z mezinárodní jaderné dohody. PSA provozuje v Íránu společný podnik. "Skupina začala pozastavovat své aktivity ve společném podniku, aby do 6. srpna splnila zákony USA," uvedla PSA, známá značkami Peugeot či Citröen. Dodala, že s pomocí francouzské vlády jedná s americkými úřady o možné výjimce. PSA i konkurent Renault se po zmírnění sankcí rychle přesunuly do Íránu. PSA podepsal výrobní dohody o výrobě v hodnotě 700 milionů eur (18 miliard Kč). Renault oznámil investice do zvýšení kapacity výroby na 350 000 vozů ročně.