"Nepražské" elektromobily tu nechceme. Praha chce omezit jejich parkování zadarmo

Pražský magistrát plánuje upravit pravidla pro parkování v zónách placeného stání. Nyní na nich mohou stát auta s EL značkou zadarmo. Podle vedení hlavního města by se tato možnost měla vztahovat pouze na ty, kteří v Praze bydlí a podnikají.

Pražské vedení řeší návrh změn v systému zón placeného stání (ZPS). Ten by mimo jiné znamenal také to, že skončí zvýhodnění nízkoemisních nebo bezemisních vozidel. Doposud mohla všechna auta s registrační značkou EL, tedy elektromobily, hybridy a vozy poháněné vodíkem, které do ovzduší nevypustí více než 50 gramů CO2 na kilometr, stát na modrých zónách zadarmo. Nově by tato úleva platila výhradně pro majitele těchto vozů s trvalým pobytem či sídlem v Praze.

Podle pražského magistrátu roste počet nízkoemisních vozidel a je potřeba omezit zvýhodnění parkování pouze pro pražské, tedy ty s místem trvalého pobytu v Praze a subjekty, které mají v hlavním městě své sídlo. "Cílem je snížení finanční náročnosti parkování a také spravedlivé nakládání s veřejným prostorem a dopadem provozu vozidel na životní prostředí," uvádí se na stránkách magistrátu. S návrhem reformy přichází Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy, ve spolupráci se zastupitelem Tomášem Portlíkem.

"Počty EL vozidel, která parkují v ZPS zdarma, sledujeme a z rostoucího trendu tohoto ukazatele vycházíme pro plánované opatření. Schválený tisk spolupředkládaly všechny kluby včetně opozice. Vnímáme trend elektromobility a je nezbytné město na budoucnost připravit. Nicméně záměr k omezení současných parkovacích oprávnění pro elektromobily a hybridy není novým plánem, objevuje se i ve starších strategických dokumentech města," říká pro Aktuálně.cz náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Odkazuje tak na dokument "Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030", který Rada hlavního města Prahy zveřejnila při usnesení z října 2020. V něm se píše: "Pobídky v parkování přinesou zvýhodnění elektromobilů a hybridních automobilů v ceně parkovacího oprávnění pro rezidenty i abonenty v zónách placeného stání. Nahradí tím stávající plošné výhody pro tato vozidla, které jsou do budoucna neudržitelné."

Přesná data, kolik aut s EL značkou v Praze pravidelně parkuje zadarmo a kolik z nich jsou přespolní, ale překvapivě Magistrát nesleduje. "Pražská a mimopražská vozidla rozlišit dokážeme pouze asi na třech procentech parkovacích oprávnění," vysvětluje Scheinherr. Jde o ty majitele aut s EL značkou, kteří si zároveň zažádali o parkovací oprávnění pro rezidenty.

Pražské monitorovací vozy, které kontrolují oprávnění parkovat v zónách placeného stání, ale evidují čím dál více aut. Zatímco například v prosinci 2020 "přečetlo" EL značku u 5950 vozů, o rok později to bylo už 10 406 aut. V dubnu v Praze zaparkovalo 12 209 takových vozů. Magistrát ale netuší, kolik z nich v Praze parkuje pravidelně a kolik přijelo jen na ojedinělý výlet, je však evidentní, že počet těchto vozů se v dopravě zvyšuje.

"Místo registrace vozidla samozřejmě také nutně neznamená, že je vozidlo v daném místě provozováno, typicky velké firmy registrují celé své vozové parky ve velkých městech, ale provozují je v celém Česku," dodává Scheinherr.

Problém pro středočeské elektromobily

Plánované omezení by se nejvíce mohlo dotknout lidí ze středních Čech. "Zvýhodněné parkování uvnitř metropole patří současně, podle našeho názoru, mezi motivační prvky k pořizování vozů přispívající k ekologičtějšímu způsobu přepravy. Osob, které vlastní zmíněné automobily a dojíždí do Prahy, a to i ze Středočeského kraje, se zavádění jakýchkoliv omezení spojené s omezením parkování do určité míry dotkne," říká Josef Holek z tiskového oddělení Středočeského kraje.

"Proto považujeme za optimální, aby případně k takovému kroku bylo přistoupeno až v okamžiku, kdy bude vytvořena dostatečná kapacita parkovišť typu P+R u autobusových a vlakových nádraží tak, aby lidé mohli pro cestu do Prahy využít jiné dopravní prostředky a uvnitř Prahy nebyli nuceni parkování řešit," dodává. Středočeský kraj podle něj intenzivně pracuje na tom, aby se síť P+R v prstenci okolo Prahy neustále rozšiřovala.

Parkování EL už jen pro Pražany

Jak bude vypadat konkrétní podoba diskutovaného opatření, ale podle Scheinherra zatím není na stole. Zastupitelstvo schválilo návrh, aby se vytvořila studie, která parametry nového opatření, respektive rozsah adekvátního zvýhodnění vozidel s alternativním pohonem, podrobně propracuje.

"Dá se ale předpokládat, že nově parkovací oprávnění získá menší množina uživatelů, pouze pražské fyzické či právnické osoby, a tudíž nepůjde využít dnešní možnost, že by kdokoli s registrační značkou EL parkoval automaticky zdarma," dodává Scheinherr.

Žadatelé budou muset buď online, nebo fyzicky na výdejně parkovacích oprávnění svůj elektromobil či plug-in hybrid registrovat a každý rok toto oprávnění nechat prodloužit. Jedná se o standardní proces, jakým procházejí rezidenti či abonenti s běžnými vozy. Žadatel poté dostane parkovací oprávnění.

Jedna z mála výhod tím skončí

V západních zemích se nákup elektrovozů i fyzickými osobami podporuje i dotacemi, v Česku tato možnost neexistuje, a tak někteří majitelé elektroaut žijící v těsné blízkosti hlavního města vnímají parkování zadarmo na modrých pražských zónách jako jednu z mála výhod pro jeho pořízení. Scheinherr přesto trvá na tom, že omezení parkování pro "nepražany" je správný krok a nejde proti záměru podporovat v Česku nákup ekovozů. K dotacím se však staví skepticky.

"Přímá podpora pořízení EV auta se sice může zdát jako velmi přímočaré a jednoduché řešení, má ale řadu nezpochybnitelných negativ. Je to finančně velmi náročně vzhledem k tomu, kolika žadatelům by to reálně pomohlo a jaký vliv by to nakonec mělo na čistší ovzduší ve městě. A přímo by se podporovaly jen majetnější skupiny obyvatel či firmy, které mají dostatek prostředků na nákup elektroauta. V podpoře elektromobility se soustředíme hlavně na rozvoj veřejných dobíjecích stanic, což elektromobilisté ocení hlavně proto, že oni sami tuto infrastrukturu potřebovat budou, ale sami si ji nevytvoří," dodává Scheinherr.