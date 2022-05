Nový busík od VW poprvé naživo. ID. Buzz může být elektrickou náhradou Multivanu

Volkswagen ID. Buzz patří k nejočekávanějším elektromobilům letošního roku. Jedná se o duchovního pokračovatele legendárního "busíku" T1 a zároveň ekologičtější alternativu k novému Multivanu nebo končícímu Sharanu. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost si alespoň staticky prohlédnout auto dlouho před jeho uvedením na český trh. Jaký udělal ID. Buzz v osobní i užitkové verzi dojem?

Jako první upoutá na nejnovějším členovi elektrické rodiny ID určitě jeho design. Volkswagenu se povedlo dobře vybalancovat moderní prvky s odkazy na původní T1 a T2. Vpředu, alespoň u verze na fotografiích, nechybí diodová matrix světla IQ. Light (ta jsou příplatková, běžné diodové reflektory jsou ale standardem) propojená světelnou lištou. Logo automobilky vpředu je větší než obvykle, celkový dojem z vozu to ale neruší.

To spíše na krátký přední převis je potřeba si déle zvykat, především pak z pozice za volantem, kde je řidič ze spalovacích sourozenců přece jen zvyklý na kapotu. Stylově působí i dvoubarevné lakování karoserie s bílou kapotou, střechou a pruhem na boku v úrovni ramen. Toto řešení se bude nabízet za příplatek, standardně je ID. Buzz jednobarevný. Barevná může být i kabina, především potahy sedadel umí korespondovat s lakem karoserie, materiály pak nejsou vůbec živočišného původu, na pravou kůží i v nejvyšší výbavě zapomeňte. Její náhražka třeba na volantu ale kožený potah imituje více než dobře.

Nabídka elektrického "busíku" bude růst spíše postupně. Krátký model s délkou 4,7 metru a rozvorem náprav o délce 2988 mm se zatím nabízí s pěti místy k sezení (důležitou zprávou pro rodiny je, že dozadu se vedle sebe vejdou jen dvě sedačky uchycené pomocí Isofixu, třetí je pak na sedadle spolujezdce), přijde ale i provedení se třemi řadami sedadel a šesti sedadly s uspořádáním 2+2. Proč nebude krátký ID. Buzz sedmimístný? Mohou za to především boční posuvné dveře, které nejsou až tak široké, takže by se dozadu hůře nastupovalo. Se dvěma sedačkami uprostřed je možné protáhnout se pohodlněji mezerou mezi nimi.

Další variantou bude prodloužený sedmimístný model. Ten bude delší o 25 cm, přičemž o celou tuto hodnotu bude natažený rozvor náprav. Širší budou i boční posuvné dveře. Celkově pak bude delší verze svou hmotností atakovat 3,5 tuny, podle zástupců značky ale tuto hodnotu nepřekročí, aby ji bylo možné stále řídit s oprávněním skupiny B.

Na základě delšího provedení přijede zhruba v polovině současné dekády také elektrická California s plnohodnotnou postelí a vysouvací střechou. Když se oklikou vrátíme zpět k aktuálně dostupnému pětimístnému krátkému provedení, to rozhodně vedle designu zaujme i vnitřním prostorem (vděčí za něj mimo jiné i kolům prakticky v rozích karoserie).

Dozadu, kde je lavice dělená v poměru 2:1, se pohodlně nastupuje, podobně jako v Multivanu nechybí praktické madlo. Sedí se příjemně vysoko, podlaha je rovná a zadní část opěradel předních sedaček má i sklápěcí stolky. Ačkoliv je ID. Buzz kratší než nový Multivan, vnitřním prostorem se mu alespoň ve druhé řadě sedadel dokáže přiblížit. Zadní sedačky je také možné posouvat v rozsahu až 150 mm.

Velký je i zavazadlový prostor, po spodní okraj bočních oken pojme 1121 litrů nákladu (i proto se dozadu vejde ještě jedna řada sedadel) a se sklopenou zadní lavicí je k dispozici 2205 litrů prostoru. Zároveň je vzadu i rovná ložná plocha. Za auto je také možné zapojit až tunový přívěs a na střechu namontovat střešní ližiny. Výška s nimi ale přesáhne dva metry.

Základem Volkswagenu ID. Buzz je stejně jako u dalších elektromobilů koncernu VW platforma MEB. Německý výrobce zatím zveřejnil jen jednu variantu, ta má elektromotor vzadu a pohon zadních kol, nejvyšší výkon je pak 150 kW. Baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh je umístěná v podlaze, průměrně si pak osobní verze řekne o 20,6 kWh/100 km a automobilka udává dojezd 423 kilometrů na jedno nabití. Dobíjet je možné maximálně 170 kW, z pěti na osmdesát procent se tak akumulátor dostane za zhruba půl hodiny.

V budoucnu každopádně přijedou i další silnější verze, počítá se mimo jiné i se čtyřkolkou, která bude mít druhý elektromotor na přední nápravě. Přijde i provedení s menší baterií, pravděpodobně bude mít využitelnou kapacitu 58 kWh, u ní ale zástupci Volkswagenu očekávají zájem především v užitkové verze Cargo. V osobní by prim měla hrát větší baterka.

Od začátku i jako dodávka

Užitkový model ID. Buzz Cargo se na první pohled od svého osobního sourozence příliš neliší, bystřejší oko si ale všimne třeba jiných zadních světel: kde jsou u osobního modelu reflektory propojeny světelnou lištou, má užitkový model jen plast. Jiný je i interiér, užitkové verze má v horní části palubní desky praktickou odkládací poličku, také centrální displej je s maximálně deseti palci o dva palce menší než maximum u osobní varianty. U obou variant však platí, že 5,3palcové digitální budíky se nastavují spolu s volantem.

Užitkový model je dvoumístný, může být ale i trojmístný, pak ale zmizí praktický odkládají Buzz Box, který je možné z auta úplně vyjmout. Nabízí ho také osobní model. Praktických detailů je u obou aut hodně: třeba USB-C zásuvka ve dveřích spolujezdce, nebo pogumovaná odkládací plocha rovněž před spolujezdcem. Nechybí ani řada odkládacích ploch. Standardem jsou u užitkového modelu jen jedny boční posuvné dveře na straně spolujezdce, připlatit se dá ale i za druhé u řidiče.

Kufr má buď vyklápěcí víko, anebo dvoukřídlé dveře, co se otevírají pod úhlem až 180 stupňů. Samotná ložná plocha má 2,2 metru na délku a 1,73 metru na šířku, pojme tak dvě europalety. Celkový objem je 3,9 m3 a nosnost užitkového elektromobilu je 650 kg. Na rozdíl od osobní verze nepřijde užitková s delším rozvorem náprav, pak by se až moc blížila do revíru většího e-Crafteru a nedávala by v nabídce úplně smysl.

Pohon je v zásadě stejný jako u osobní verze, dojezd je papírově 425 km a průměrná spotřeba 20,4 kWh/100 km. Zároveň se ale u užitkové verze zatím nepočítá s uvedením silnějších verzí s pohonem všech kol, jako tomu bude u osobního modelu. Naopak zájem by u ní měl být o již zmíněnou menší baterku, s níž bude vůz i levnější.

V Německu a na některých dalších "klíčových" trzích začne předprodej ID. Buzz a ID. Buzz Cargo už tento pátek. Osobní verze zatím v jediné a dobře vybavené variantě Pro - obsahuje mimo jiné diodová světla, dvouzónovou klimatizaci, 10palcový infotainment, 19palcová kola, elektrické boční posuvné dveře - bude stát 64 581 eur bez dotace, tedy v přepočtu asi 1,6 milionu korun.

Opět slušně vybavená užitková varianta Cargo přijde na 54 431 eur, tedy v přepočtu asi 1,34 milionu korun. Dodávky zákazníkům odstartují na podzim. Na českém trhu odstartuje předprodej obou verzí začátkem léta, kdy budou rovněž zveřejněny ceny, reálně by se první auta měla dostat na trh před koncem letošního roku.