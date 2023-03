Žádné "tady se posaďte". Servis Mercedesu je sci-fi na účet podniku

Tříměsíční test Mercedesu EQB přináší členům redakce i jisté povinnosti. Třeba zajet na pravidelný servis, když si o něj auto samo řekne. Z obvykle rutinní záležitosti se nakonec vyklubal nevšední zážitek.

Ten nápis na palubní obrazovce se poprvé objevil někdy začátkem ledna. Auto v něm žádalo o sjednání termínu na pravidelnou kontrolu. Ta je v případě Mercedesu EQB stanovena na 25 tisíc kilometrů nebo jeden rok. Prudí trochu předčasně, říkali jsme si v redakci svorně, neboť počítadlo kilometrů tou dobou ukazovalo lehce přes dvacet tisíc.

Nikoho z nás ani nenapadlo, že auto, které v současnosti plní roli redakčního "služebáku", oslaví v únoru své první narozeniny. Obvyklé indicie, kterými člověk podvědomě vnímá stáří vozu, v případě Mercedesu nefungují úplně spolehlivě. V interiéru, dokonce ani v zavazadlovém prostoru není jediná rýha, která by odkazovala na delší používání. Sedadla ani volant nejsou ani v náznaku ošoupané, všechny ovladače bezchybně fungují a palubní systém nedává jediné chybové hlášení. A k tomu ke všemu nikde nic nechrastí. Dokonce ani na dlažebních kostkách ne.

Je samozřejmě možné, že auto mělo štěstí na šetrné uživatele. Pravděpodobnější je však verze, že použité materiály a pečlivější montáž dělají ve výsledku své, takže obvyklý příplatek za prémiovou značku má v tomto případě opodstatnění.

Dojednat návštěvu servisu vyžaduje od majitele Mercedesu úsilí takřka nepatrné. Buď si ji lze domluvit přímo přes menu palubního počítače, nebo prostřednictvím k tomu určené mobilní aplikace.

Zvolili jsme druhou možnost a k našemu překvapení nám aplikace nabídla na výběr hned šest servisů v okruhu deseti kilometrů. Šestý nabízený byl od naší redakce v pražském Karlíně vzdálen 20 kilometrů.

Volba servisního centra na Praze 4 - Chodově však nebyla tak docela náhodná, sídlí tu totiž zastoupení automobilky v Česku, které je zároveň majitelem "našeho" vozu. I když od kolaudace proskleného komplexu v Daimlerově ulici uběhl už nějaký ten pátek, automobilka zjevně neusnula na vavřínech: Jakmile ohlášené auto vjede do areálu servisu, "odchytí" si jej místní kamerový systém a pomocí proměnlivých naváděcích tabulí jej doprovodí až k vratům servisu.

Další kamera číhá přímo vedle vjezdových vrat do útrob budovy. Když přečtená espézetka souhlasí s ohlášenou návštěvou, vrata se otevřou a auto vjíždí dovnitř. Něco takového tu v době kolaudace jistě nebylo.

První, co řidiči po překonání vstupní brány padne do oka, jsou dva prosvětlené panely po levém i pravém boku auta. Jde o skener, který sérií fotek detailně zdokumentuje stav karoserie i podvozku. V tuto chvíli již na obrazovce v kanceláři techniků svítí informace, že objednaný vůz právě dorazil na přejímací stanoviště. Je to zároveň pokyn pro zaměstnance, aby šel převzít vůz, což také okamžitě činí.

Předávka Mercedesu je nečekaně hladká, bez jakýchkoliv prostojů. Propracovaný systém kamer a skenerů může někomu připomínat svět podle Orwella, na druhou stranu však zákazník neslyší známé věty typu: "Posaďte se, za chvíli se vás někdo ujme." Nebo: "Tady to máte trošku odřený; víte o tom?"

K elektrickým modelům automobilka dává zdarma šestiletý servisní balíček, po tuto dobu neplatí jeho majitel ani za práci, ani za materiál. Jen pro představu: První roční prohlídka zahrnuje diagnostickou a vizuální kontrolu motorového prostoru, brzdové soustavy, spodní části vozu a náprav, pneumatik, výbavy a případných chybových hlášení. Pokud jde o materiál, mění se pouze kabinový filtr a baterie v klíčku.

Interní norma Mercedesu určuje, že fakturovaný čas prohlídky nesmí přesáhnout 1,5 hodiny. Při ceně mechanických prací 3000 Kč za hodinu tak zákazník na prvním servisu ušetří 4500, bez započtení materiálu.

Až za rok pojede Mercedes EQB do servisu znovu, bude už prohlídka o něco rozsáhlejší. Zahrnuje totiž i výměnu brzdové kapaliny, údržbu panoramatického střešního okna a kontrolu aktivních funkcí světlometů.

Kdo by snad ve výčtu servisních úkonů jen tak ze zvyku postrádal výměnu motorového oleje, musí se s důvěrou obrátit na spalovací verzi téhož modelu, která nese označení GLB. A jen tak mimochodem - za totožný servisní balíček, který je u EQB v ceně vozu, si majitel "spalováku" musí připlatit. Vyjde ho na 38 tisíc korun bez DPH, přičemž i tak jde o "přátelskou" cenu dotovanou automobilkou.