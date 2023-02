Rodino, nastupovat. Mercedes-Benz EQB zvládne víc, než na kolik vypadá

Mercedes-Benz EQB se v redakci zabydlel, společnost nám dělá už půldruhého měsíce. A rozhodně neparkuje v koutě. Stihli jsme s ním najet už skoro 4000 kilometrů, na Nový rok se podíval až do Chorvatska. Nyní můžeme zhodnotit, jak moc praktický je.

Zkouška ohněm nemohla být důkladnější. Dvě události měly prověřit schopnosti Mercedesu-Benz EQB, který slibuje, že i jako čistý elektromobil skromnější velikosti vyhoví rodinám, a má na to ideálně prostorný interiér.

Dlouhodobě testovaný Mercedes odvezl novomanžele po 50 letech na zlatou svatbu včetně rodinných příslušníků. Jízda v sedmičlenném obsazení nebyla naštěstí dlouhá, ale prokázala, že to jde. Posilněni dobrou zkušeností jsme s ním několikrát vyrazili na divadelní zájezd, a to v šesti lidech plus nějaká ta bagáž. Takový úkol asi denně zvládat nebude, na to se hodí spíš velká dodávka. EQB to ale zvládlo se ctí.

Vzadu samozřejmě může cestovat jen ten nejmenší člen posádky, dvoumetrového chlapa byste tam nenacpali ani násilím. I Mercedes ostatně připomíná, že zadní sedačky jsou pro osoby vysoké maximálně 165 centimetrů. Ani drobnější dospělé dámy tu ale příliš neprotestovaly. Naopak, libovaly si, že mají vzadu klid na relaxaci po hereckém výkonu.

Tři lidé ve druhé řadě byli na cestě spokojení zejména s prostorem na nohy. Místa na kolena je díky vykrojeným sedadlům i na hlavu pod vysokým stropem nadprůměrně a sluší se také připomenout, že do druhé řady se skvěle nastupuje. K pocitu prostornosti pomáhá, že na zemi nezabírá místo masivní středový tunel. Na šířku je v autě místo omezenější, ale od středně velkého SUV se nedá čekat nemožné.

Sedadla lze posouvat, u "naší" sedmimístné verze až o 22 centimetrů, standardně o osm centimetrů méně. K variabilitě srovnatelné s MPV tu ale chybí jeden detail: sedadla nejsou samostatná, nýbrž rozdělená v poměru 2 : 3 - prostřední je v jednom kusu s levým. Prostřední opěradlo ale sklopit samostatně lze, a tak se snadno převezou i delší předměty. EQB je zkrátka praktik tělem i duší.

V Mercedesu nezanedbali ani ergonomii. Mezi sedadly ve třetí řadě se najdou i dva rozměrné držáky na nápoje, odkládací poličky a USB-C vstup pro nabíjení telefonu.

O části kabiny vpředu se nedá říct křivého slova, je to typický Mercedes, pečlivě vyrobený a vizuálně přitažlivý. Zpracování je na jedničku, výdechy klimatizace připomínající turbíny je krásný detail, který se neokouká. Jsou tu velké schránky na drobnosti, například ta pod loketní opěrkou, velké držáky na nápoje a samozřejmě i bezdrátová nabíječka. V EQB se zkrátka snadno a rychle zabydlíte, roli rodinného vozu plní víc než důstojně.

Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC Motor: elektro asynchronní (vpředu), elektro synchronní (vzadu)

Výkon: 168 kW / 228 k

Točivý moment: 255 Nm

Baterie: Li-Ion, 66,5 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Kombinovaná spotřeba: 18,2 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 495 - 1710 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2100 kg / 480 kg

Cena: od 1 531 860 Kč

Spíše nenápadné hranaté tvary tohoto Mercedesu sice neodpovídají představě o aerodynamickém elektromobilu, výhody se ukážou při hodnocení zavazadelníku, další silné stránky vozu.

Se dvěma nejzadnějšími sedadly složenými je tu prostor na 495 litrů, nakládání neztěžuje žádná zvýšená hrana. Nekomplikovaný tvar kufru slibuje jeho dobré využití, nechybí síťky a háčky na tašky.

Opěradla ve druhé řadě se sklopí jedním tahem a na rovnou plochu se dají naskládat předměty až do objemu 1,7 m3. Když je ale auto obsazené sedmi pasažéry, stane se kufr takřka nenápadným. V takovém případě pojme sotva několik měkkých tašek. Pod podlahu se nesměstná nic víc než povinná výbava. Kdo by sem chtěl uklidit roletku nebo nabíjecí kabel, nepochodí.

Vyzkoušeli jsme proto ze zvědavosti také EQB v pětimístné konfiguraci. Překvapivě nenabízí moc prostoru navíc (viz foto) - jedinou výhodou je možnost uložit sem alespoň jednu tašku s kabelem, která jinak zabírá místo v horní části kufru. S trochou snahy se sem vejdou oba kabely, avšak vybalené z pouzder a rozprostřené po podlaze.

"Důvodem zanedbatelného rozdílu zavazadlového prostoru u EQB v závislosti na počtu sedadel je jiné umístění měniče proudu. Ten je ve standardním pětimístném provedení zabudovaný v podlaze zavazadlového prostoru, zatímco sedmimístná verze jej má posunutý do prostoru blíže k zadnímu nárazníku," vysvětluje tiskový mluvčí Mercedesu Josef Hlávka.

I tak zatím nenastala situace, kdy by byl kufr EQB nedostatečný. Škoda jen toho, že nelze lépe uklidit nabíjecí kabely, žádný frunk pod přední kapotou totiž vůz nemá.

Autor fotografie: Eva Srpová Dokonalý přehled o autě v mobilní aplikaci Při dlouhodobém užívání vozu si redakce také zvykla na to používat aplikaci Mercedes me. V ní je integrováno mnoho praktických funkcí. Majitel má přesný přehled o tom, kde auto parkuje, jak je nabité či kolik ještě ujede, zda je zamknuté či jaký má tlak v pneumatikách. Snadno může zkontrolovat údaje o poslední jízdě, jak dlouho trvala a s jakou spotřebou. Té se budeme věnovat v jednom z následujících dílů, stojí ale za zmínku, že velmi tuhé mrazy na přelomu ledna a února se na spotřebě projevily, poskočila na 22,8 kW/100 km. Energie z baterie putovala minimálně z jedné třetiny na vytápění v autě. Jakmile je deset nad nulou a řidič se vyhne na trase dálnici, bez obtíží může jezdit za 17 kW/100 km. Což není na auto krabicovitých rozměrů vůbec špatné. V aplikaci jsme si v zimě zvykli také na funkci vyhřívání kabiny před cestou. Aktivovat ho lze i automaticky zadáním času odjezdu. Nastupovat do vyhřátého vozu, když venku mrzne, je komfortní. Stejně jednoduchá je i integrace kalendáře a plánování tras či vyhledávání nabíječek na trase. Majitel má perfektní přehled i o nabíjecích transakcích, a tak přesně ví, kolik ho nabíjení na veřejných stanicích každý měsíc stálo.

Hodnocení praktičnosti

Delší soužití s EQB a možnost ho podrobit i náročnějším výzvám ukázaly, jak moc je auto praktické a chytře navržené. Je ideálním dopravníkem pro ty, kteří potřebují prostor, ale nemíní slevit z prémiového zpracování a vysoké úrovně komfortu. Pro rodinu se dvěma třemi dětmi je EQB naprosto ideální. Ostatně, úchyty Isofix jsou jak na krajních sedadlech ve druhé řadě, tak obou místech v té třetí. V Mercedesu tak bez obav odvezete kamarády vašich dětí do školky nebo školy ve městě.

Mnoho takto praktických sedmimístných elektromobilů na evropském trhu není. Pokud pomineme elektrifikované dodávky či nesmělé importy z Číny, je EQB jediný svého druhu. Nejbližším konkurentem je pak výrazně dražší Tesla Model X. Mercedes si nás ale vedle praktičnosti získal také suverénním charakterem jízdy, úrovní komfortu a prémiovým zpracováním.