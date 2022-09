Povede se retro krabičce posadit rodiny do elektromobilu? První test VW ID. Buzz

Volkswagen léta po troškách dávkoval fanouškům informace o vývoji elektrického vanu ID. Buzz, nyní jsme se konečně svezli. Jde o jeden z nejočekávanějších elektromobilů letošního roku, auto, které se pyšní několika prvenstvími. Jde to nejdelší elektromobil s logem VW a první čistě elektrické MPV v koncernu, které se má brzy objevit také v delším sedmimístném provedení a časem i jako obytka.

Na parkovišti kodaňského multifunkčního areálu s restauracemi, kancelářemi, konferenčními sály a dokonce i výcvikovým střediskem pro autoškoly stojí na husto ve dvou řadách nejočekávanější nové elektroauto z rodiny VW. Má vyhovět těm, kteří potřebují MPV, jež pomalu téměř zmizela z trhu, ale v duchu nové doby na bateriový pohon.

ID. Buzz se snaží o to, co kdysi neslavný novodobý Beetle, který toužil oživit milovaný design legendárního "brouka". Prodejně tehdy neuspěl tak, jak si top manažeři ve VW představovali, snad bude nový pokus úspěšnější. Elektrický minivan totiž také vsadil na retro vzhled, hrdě se hlásí k odkazu svých předků a dokládá to i krásně zrenovovaný busík Typ 2 Samba, jenž stojí na konci kodaňského štrúdlu tyrkysovo- či oranžovo-bílých aut.

Veselým dvoubarevným lakováním odkazuje novinka na minulost a hraje na správnou nostalgickou notu, historický minibus je auto, které zkrátka nelze nemilovat. Jak vypadá ID. Buzz v základním jednobarevném laku, netušíme, takové auto se tu neukázalo.

Kodaň a její bezprostřední okolí je vůbec chytře zvolené místo, kde se mohl ID. Buzz představit novinářům. Je trendy a cool, plná cyklistů a chodců, hipsterských kaváren, zajímavých staveb a především silniček rovných jako placka. Doprava je tu celkem hustá a rychleji se jet ani nedá. Na dálnici platí 110 km/h, jen tu a tam se zvedne na sto třicet.

A když přejedeme Öresundský most, který před téměř čtvrtstoletím konečně propojil Skandinávii s pevninskou Evropou, ocitneme se ve Švédsku, kde není radno jet rychleji než 110 km/h. Za výrazné překročení hrozí až vězení. A tak s ID. Buzzem jezdíme spořádaně, klidně, se spotřebou ještě výrazně lepší, než slibují tabulky.

"Je to nejemotivnější elektrický Volkswagen, který demonstruje pohon budoucnosti," chválí auto na prezentaci Christian Buhlmann, tiskový mluvčí VW Group. Jakkoli jsou to slova sebevědomá, je pravda, že ID. Buzz se umí líbit. Krabička, která si dokáže získat sympatie. Měří na délku 4,7 metru, je to tedy největší čistě elektrický Volkswagen, přitom nepůsobí mohutně. Sesterské Audi e-tron ho na délku překonává o 20 centimetrů, Porsche Taycan o čtvrt metru. Rozvor je srovnatelný s Volkswagenem T6 Multivan v krátké variantě.

Ostatně dá se na něj dívat přesně takto, buď jako náhradu za Multivan, tedy osobní dodávku, nebo spíš za VW Sharan, typické MPV. Jde o první elektrické rodinné "empévéčko" v koncernu Volkswagen. Techniku sdílí se sesterskými elektromobily ID.4 a ID.5, sedí na modulární platformě MEB pro elektromobily, kterou využívají auta napříč celým koncernem, tedy i bateriové škodovky.

Proto ani nepřekvapí informace o elektropohonu. ID. Buzz má v podlaze uloženou baterii o využitelné kapacitě 77 kWh a elektromotor o výkonu 150 kW na zadní nápravě. Na jedno nabití ujede 423 kilometrů, nabíjí se výkonem až 170 kW, na osmdesát procent kapacity to trvá zhruba půl hodiny.

Zatím se prodává jen varianta Pro v pětimístném provedení a užitková verze Cargo, víc variant, a to i levnějších, bude následovat. Nejprve si redakce vyzkoušela osobní. I uvnitř vypadá k světu, VW se pyšní tím, že v interiéru se nepoužil ani kousek zvířecí kůže. Umělá náhrada nemá přesný odstín tyrkysové jako vnější lak, ale celkový dojem z interiéru je velmi dobrý, zvlášť ve světlejším odstínu a dekorem připomínajícím světlé dřevo. Odkládacích míst je tu obstojně, důmyslný je box mezi předními sedadly, kterým nechybí ani pohodlné loketní opěrky. Postrádali jsme však madlo na A sloupku, kterého by se řidič i spolujezdec mohli při nastupování chytnout.

Do druhé řady se nasedá pohodlně, posuvné boční dveře jsou na obou stranách. Myslelo se na USB konektory i držáky na pití. Sedadla lze posunout i polohovat a také sklopit do roviny, VW nabízí i matraci, takže se dá v autě provizorně vyspat. Za dva roky by měla přijít na trh velmi očekávaná obytná verze.

ID. Buzz se bude prodávat ve dvou délkách, zatím jsme vyzkoušeli jen tuto krátkou. Prodloužená nabídne sedm míst k sezení. Kratší se bude časem prodávat se šesti sedadly v konfiguraci 2+2+2, ale ani ta se na prezentaci neobjevila. Zadní část auta je ale na vícemístnou verzi připravená, držáky na pití jsou u pětimístné zaslepené.

Kufr je silnou stránkou ID. Buzze. Nabízí objem 1121 až 2205 litrů, převážené předměty mohou mít na výšku 1,2 metru bez dvou centimetrů, a když se zadní opěradla sklopí, dá se dovnitř naložit 2232 mm dlouhá… třeba odpadní trubka. Aby podlaha byla po sklopení rovná, je tu přišroubovaná deska, pod kterou lze zastrčit dva látkové šuplíky, kam se dají uložit nabíjecí kabely. Pod přední kapotu se žádný, byť malý frunk nevešel, dá se odklopit jen tak, aby šla nalít kapalina do ostřikovačů.

Severský most i loď Vikingů

Ačkoli vypadá ID. Buzz jako malá dodávka, chová se jako osobní auto. Výrazně tomu pomáhají baterie v podlaze, a tedy nízké těžiště, takže v zatáčkách je stabilnější, než by byl Multivan. Řídí se návykově snadno, což samozřejmě platí pro všechny elektromobily a pět chválu na ticho v kabině a plynulost elektropohonu je jako se divit, že jablko padá na zem.

Není to ale žádný extra sprinter, dokládají to i čísla, zrychluje z 0 na 100 km/h za 10,2 sekundy a maximálku má nastavenou na 145 km/h. Otázkou ale bude spotřeba, VW slibuje 20,5 až 21,7 kWh na 100 km. S plným nákladem a rychle po dálnici jsme neměli možnost jezdit, přesto jsme při klidném tempu v městských rychlostech, přes úžinu Öresund s umělým ostrovem, mostem i tunelem, a pak na cestě k Roskildskému fjordu k Muzeu vikingských lodí dosáhli sympatické hodnoty 16,9 kWh.

ID. Buzz má nakročeno na úspěch. Design umí chytnout za srdce, což se mnoha elektromobilům zatím úplně nepodařilo. Má větší šanci vytěžit nesmrtelné kouzlo legendární dodávky. Do karet mu hraje i to, že takových aut zatím na trhu mnoho není.

Kdo dnes touží po MPV, musí zamířit k Fordu, Galaxy začíná s akční cenou na milionu. ID. Buzz se zatím nabízí jen v lépe vybavené verzi Pro za 1 537 577 korun. Jenže elektrických MPV je pomálu, alternativou k elektrickému Volkswagenu je zatím pouze čínský Maxus Euniq 5, jehož test čtěte tady.