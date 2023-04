Tápající značky chystají renesanci. Lancie rozkvete, Land Rover ustoupí do pozadí

Kdo by to byl před pár lety řekl. Lancia byla na pokraji zapomnění, Land Rover naopak chrlil jedno nové SUV za druhým. Teď je to přitom přesně naopak: italskou automobilku čeká zřejmě zářná elektrická budoucnost, zatímco jméno Land Roveru z chystaných elektrických SUV ustoupí do ústraní. Dvě tápající automobilky čeká v následujících letech velká transformace.

Jaguar Land Rover je zapomenut, přivítejte JLR. Už to není jen zkratka, ale oficiální jméno. Britská automobilka toho času v náručí indického koncernu Tata pokračuje dále ve své transformaci oznámené před dvěma lety. Z Jaguaru se stane britská Tesla, psalo tehdy Aktuálně.cz, s dovětkem, že ve prospěch celkové transformace se britská značka dokonce vzdala již téměř hotového pokračovatele luxusní limuzíny XJ. Britská značka se měla od roku 2025 stát plně elektrickou, aktuální tisková zpráva o tom však mlčí. Související Dávají baterie v tahačích smysl? Za volantem 38tunového elektrického kamionu Volvo 28 fotografií Uplynuly každopádně dva roky, Jaguar za tu dobu nepředstavil kromě několika modernizací žádnou velkou novinku, ale nyní alespoň přišel s konkrétními modely, které jeho přeměnu v čistě elektrickou automobilku podpoří. Jako první přijde luxusní čtyřdveřové GT s dojezdem až 700 kilometrů a cenou od sto tisíc liber - asi 2,66 milionu korun. Překvapivé? Spíše ne, protože v rámci přeměny celé automobilky JLR by se měl právě Jaguar posunout do ještě luxusnější sféry než doposud. Novinka bude jedním ze tří pilotních modelů aktuální strategie, stát pak bude na nové čistě elektrické platforma JEA. Dodávky zákazníkům začnou v roce 2025. Jaguar však bude jen jednou ze čtyř značek, pod nimiž JLR bude prodávat svá auta. Další tři? Range Rover, Defender a Discovery. Z modelových řad se tak stanou samostatné sloupy v rámci celého portfolia a do značné míry zcela upozadí od roku 1948 používané jméno Land Rover. Jak píše oborový magazín Automotive News Europe, logo Land Roveru nejspíše z SUV zcela nezmizí, ale bude už jen jakousi "pečetí" kvality a historie. Právě Range Rover otevře ještě letos předobjednávkové knihy na své první plně elektrické SUV, které se k zákazníkům dostane podobně jako Jaguar v roce 2025. A v dalších letech dojde mimo jiné i na elektrický Defender. Na rozdíl od Jaguaru si však tři značky produkující SUV ponechají kromě plně elektrické menší platformy EMA i aktuálně používaný větší základ MLA, který umožňuje zástavbu plně elektrického, hybridního i spalovacího pohonu - ten bude používat i elektrický Range Rover. Související Radikální snížení cen se Muskovi vyplatilo. Tesla je nejprodávanějším autem v Evropě 20 fotografií Mimo Evropu budou nová auta se spalovacími motory stále žádaná: ne všude totiž počítají s koncem jejich prodeje v roce 2035. Továrna v Halewoodu, kde se dnes vyrábí Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport pak v rámci proměny směřování britského výrobce bude od roku 2025 produkovat už jen plně elektrické modely. Ostatně oba zmíněné modely také v příští generaci už jiný pohon nedostanou, stejně jako Range Rover Velar. I ten bude vyjíždět z Halewoodu. Celkově pak JLR nalije do transformace i směrem třeba k využívání umělé inteligence nebo digitálních technologií za pět let 15 miliard liber. Lancia zpátky na výsluní Zatímco Land Rover se postupně stáhne do ústraní, jiná značka z druhého konce Evropy naopak ze stínu vystoupí. Lancia už příští rok představí svůj první úplně nový model po zhruba deseti letech prudkého útlumu. Půjde o novou generaci malého hatchbacku Ypsilon, samozřejmě s plně elektrickým pohonem, který ale ještě naposledy doplní i benzinový motor ve formě mildhybridu. Stávající model už se přitom řadu let prodává jen v Itálii, kde je ale stále v žebříčku popularity na předních místech. Související Jeep jako elektromobil a Lancia dostává další šanci. Stellantis představuje své plány Stellantis se Lancii rozhodl oživit před dvěma lety jako součást své prémiové větve spolu s DS a Alfou Romeo. Cílem je větší sdílení dílů, a tím i snížení nákladů, proto se tento krok může velkému koncernu vyplatit. Jak mohou budoucí Lancie vypadat, nyní naznačuje koncept Pu+Ra HPE - samozřejmě s plně elektrickým pohonem, dojezdem přes 700 kilometrů a tvary vracejícími se k modelům Stratos a Beta. Prohlédnout si novinku můžete i v galerii. Historická jména nejsou náhodná. V roce 2026 totiž přijede elektrická vlajková loď značky s označením Gamma. To se poprvé objevilo v roce 1976 na velkém hatchbacku střední třídy, něco podobného by se mělo nyní opakovat. A v roce 2028 pak dorazí nová generace kompaktního hatchbacku Delta. Oba modely jen s elektrickým pohonem, od roku 2028 už Lancia ani nic jiného nabízet nebude. Související Auta ze seriálu Volha. Estébáci v Lancii, televize v Roburu a tyrkysová carevna 42 fotografií Mezitím se ještě řada Ypsilon dočká sportovní verze taktéž se staronovým označením HPE. To dříve znamenalo zkratku pro High Performance Estate, v novém slangu je to ale High Performance Electric, tedy označení pro sportovní elektromobily. Mimo to se Lancia opět dostane i na další evropské trhy, například do Německa, Francie nebo Nizozemska.

