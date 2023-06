Parkování elektromobilů zdarma v Praze skončí. Už to nedává smysl, říká Hřib

Pražský magistrát zarmoutí řidiče elektromobilů, kteří si zvykli parkovat bez placení na modrých zónách. Tato výhoda by podle plánů měla skončit začátkem příštího roku, upravený systém parkování na území hlavního města má zvýhodnit místní obyvatele.

"Máme v koaliční smlouvě, že budeme reformovat celý systém s cílem zklidnit dopravu v centru," uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (za Piráty) v pořadu TV Nova Napřímo. Detailní podmínky parkování prý magistrát ještě ladí spolu s městskými částmi. "Budeme muset ukončit podporu elektromobilů, které parkují zadarmo. Protože to je věc, která měla smysl v minulosti, ale teď už smysl nedává. Elektromobil zabírá místo jako kterékoliv jiné auto," dodal Hřib.

"Vím o tom, že magistrát teď obvolává městské části a konzultuje s nimi jednotlivé kroky," říká radní pro Prahu 1 Richard Bureš (ODS). I on má za to, že zvýhodnění elektromobilů musí skončit. Zároveň také nepochybuje, že právě tento záměr magistrátu jednotlivé městské části podpoří: "Já osobně bych to zrušil už dávno."

Na dotaz Aktuálně.cz Zdeněk Hřib uvedl, že reforma parkování by mohla být reálně hotova do konce tohoto roku s platností zhruba od ledna 2024. "Debata na toto téma stále pokračuje, nicméně už se začínají rýsovat i některá čísla. Například, že by Pražané bydlící na území, kde platí modré zóny, dostali 120hodinový roční kredit na zvýhodněné parkování 10 korun na hodinu, který by mohli libovolně darovat," uvedl Hřib s tím, že na kredit by měli nárok i ti, kteří žádné auto nemají. Záměrem je vyřešit situaci s docházkou řemeslníků, kteří drahé parkování obvykle naúčtují zákazníkovi k ceně služby.

Podle Hřiba by reforma měla sjednotit i systém návštěvnického parkování, protože současná úprava není přehledná. Jednotlivé městské části by měly také dostat volnost ve stanovení výše platby za rezidenční karty, protože podle něj nedává smysl, že kartička stojí stejně v centru jako na okraji Prahy.

Chystanou reformu tak patrně nejvíce odnesou přespolní motoristé, kteří si v posledních letech zvykli v Praze parkovat se svým elektromobilem bez omezení. Pro řadu z nich mohla být tato výhoda hlavním motivem k jeho pořízení.

Praha patrně ustoupila i od úmyslu zavést pro elektromobily zvýhodněnou sazbu za parkování, jak to plánovala ještě minulá koalice, ve které byl Zdeněk Hřib primátorem a dopravu měl na starosti Adam Scheinherr (Praha sobě). Na dotaz o zvýhodněných sazbách Hřib redakci Aktuálně.cz odpověděl, že město "pokračuje s podporou rozvoje elektromobility pomocí výstavby veřejné pomalé i rychlé dobíjecí infrastruktury".

Myšlenka bezplatného parkování pro elektromobily se zrodila ještě za éry primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která razila myšlenku zavést do roku 2025 na území hlavního města bezemisní dopravu. Když ale úprava vešla v roce 2019 v platnost, elektromobily se na prodejních číslech nových vozů podílely pouhou čtvrtinou jednoho procenta a celkově se jich v tom roce prodalo 636. Od té doby jejich podíl na trhu nových aut stoupá, jen za prvních pět měsíců letošního roku jich v celé zemi našlo kupce 2359 a podíl stoupl na 2,48 %.

V Praze se však podle registru motorových vozidel pohybuje okolo jednoho milionu osobních aut. Několik stovek elektromobilů, které sem teoreticky přestanou dojíždět z jiných okresů, nemá šanci situaci s parkováním v hlavním městě viditelně zlepšit.