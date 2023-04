Malá elektrická Škoda se pod 600 tisíc korun asi nedostane, připouští šéf Volkswagenu

Koncern Volkswagen chystá hned čtveřici malých elektromobilů, z nichž jeden ponese logo Škody. Reklamní cenu do 25 tisíc eur, kterou se německý koncern stále ohání, ale bude mít nejspíše jen jeden z nich, ten s logem VW. Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer to uvedl v rozhovoru s oborovým magazínem Automotive News Europe.

"Ne. Hatchback ID.2 je v tuto chvíli vstupním modelem, druhý elektromobil VW bude auto ve stylu SUV. Škoda bude SUV a pak je tady Cupra Urban Rebel. Ty nebudou stát pod 25 tisíc eur," odpověděl Schäfer na otázku, jestli se skutečně všechny čtyři chystané malé elektromobily dostanou pod dlouho avizovanou cenu.

Nyní ze slov šéfa VW vyplývá, že jen produkční ID.2, předznamenaná před pár týdny prototypem ID.2all, bude stát méně než 25 tisíc eur (v přepočtu necelých 600 tisíc korun). I tak ale VW cílí u levných elektromobilů na nejméně šestiprocentní marži. "Nejsme charita, chceme vydělávat peníze," dodává Schäfer.

Reakce šéfa Volkswagenu na ceny má svou logiku. Čtveřice modelů na platformě MEB Entry, která se bude vyrábět ve Španělsku - škodovky budou vyjíždět z Pamplony -, přijede na trh v roce 2025. Zhruba za dva roky by to tak znamenalo výrazný pokles cenové hladiny. Aktuálně je základním elektromobilem německé automobilky už poněkud letitý e-up!, který na domácím trhu startuje těsně pod hranicí 30 tisíc eur.

Kromě toho jsou stále drahé i baterie, ačkoliv Volkswagen pracuje na vlastních akumulátorech s vyšší energetickou hustotou, které se objeví napříč jeho značkami. Nebude to však hned, i proto se cenu povede stlačit dolů až časem.

Mimochodem reakce veřejnosti na chystaný malý elektromobil, který může, ale nemusí být nástupcem Pola (vše bude záležet na podobě normy Euro 7), je zatím spíše vlažná. Automobilwoche si nechalo udělat průzkum mezi více než 2,5 tisíci respondenty, z nichž jen 15 procent shledává ID.2 skutečně zajímavým. Až 38 procentům se naopak nelíbí, 47 procent dotázaných ale také ID.2 vůbec neznalo.

Schäfer se ve zmíněném rozvoru pro Automotive News Europe rozpovídal i o ještě levnějším elektromobilu s cenou pod 20 tisíc eur. V nabídce VW pravděpodobně ponese označení ID.1. "Přijít by měl nejpozději v roce 2026 nebo 2027," říká. Zároveň uvedl, že za vývoj bude zodpovědný Volkswagen v kooperaci se Škodou, která by měla být vedoucím celého projektu. Automobilka zároveň sleduje i možnost nabízet levný elektromobil jinde než v Evropě.

Právě Škoda je přitom zodpovědná například za rozvoj indického trhu, kde by se podobné auto mohlo v budoucnu uplatnit. Podle Thomase Schäfera každopádně není jednoduché tak levný elektromobil navrhnout a vyrobit bez určitých kompromisů - například ve velikosti baterie, případně spolupráce s dalšími partnery a maximalizace výroby. Volkswagen údajně v současnosti hledá možnosti, jak cenu snížit, na čtyřech různých frontách.

Poslední spalovací VW

Šéf Volkswagenu nabídl i výhled do blízké budoucnosti jeho značky. Například zmíněný e-up! má před sebou už jen pár měsíců. "Skončí v polovině roku 2024, a to kvůli novým pravidlům kyberbezpečnosti. Abychom ho udrželi ve výrobě, museli bychom zavést zcela novou elektronickou architekturu. A to by bylo příliš drahé, je tedy lepší vyvinout úplně nové auto," řekl Thomas Schäfer.

Posledním novým Volkswagenem se spalovacím motorem pak bude příští generace SUV T-Roc, která by se měla představit v roce 2025. "Samozřejmě další modely čeká facelift, ale úplně nová auta se spalovacím motorem v plánech zatím nejsou," řekl šéf VW. Znamená to mimo jiné, že nepřijede ani devátý Golf, jakkoliv ten stávající osmý čeká příští rok rozsáhlá modernizace. Dodejme ještě, že v roce 2033 už bude VW prodávat v Evropě jen elektrická osobní auta.