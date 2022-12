Lidl se zhlédl v elektromobilitě. Nabízí levný wallbox, který je už téměř vyprodaný

Obchodní řetězec Lidl má elektromobilitu jako jeden z nových byznysových projektů. Před pěti lety zprovoznil první nabíječku pro elektroauta u svého obchodu a zájem byl tak velký, že nabíjení od léta letošního roku elektromobilistům zpoplatnil. Nyní na svých stránkách nabízí nástěnný wallbox, který je výrazně levnější než konkurenční typy, a libuje si, že zájem je o něj obrovský.

Wallbox od Lidlu se objevil v internetové nabídce obchodu v polovině listopadu. První dodávka artiklu, který není v sortimentu tohoto řetězce úplně běžný, se během chvíle vyprodala a dva týdny domácí nabíječku pro elektromobily nebylo možné objednat vůbec. Důvod je prostý, firma ji nabízí za cenu výrazně nižší než konkurenční obchody.

K dispozici jsou dva typy třífázového wallboxu, jeden s nabíjecím výkonem 11 kW se sedmi volitelnými nabíjecími režimy, silnější má 22 kW a o dva režimy více. Vyjde na 9999 Kč, respektive 11 999 korun.

"Wallbox nabízíme, protože jsme přesvědčeni o velmi dobrém poměru výkon/cena. I přesto byl pro nás velký zájem zákazníků velmi příjemným překvapením a celkové množství je již téměř vyprodáno," pochvaluje si tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Na trhu je dnes mnoho firem, které wallboxy nabízejí. Ať už jde přímo o energetické společnosti, jako je například E.ON nebo ČEZ, či jiné soukromé subjekty. Jejich nástěnné nabíječky jsou ale zpravidla dražší. Například na Mallu vyjde 22kilowattová třífázová nabíječka na 28 tisíc, společnost ČEZ má model těchto parametrů za 20 888 korun. Konkurenční E.ON má wallbox s wi-fi za 24 188 korun. Alza má wallboxy rozmanitých typů, jeden 22kilowattový nabízí dokonce za 7990 Kč, avšak bez kabelu a navíc je vyprodaný. Nejlevnější i s kabelem vyjde v tomto obchodě na 18 190 korun.

Jsou i levnější firmy, například na stránce Autonabíjení.cz lze wallbox s identickým nabíjecím výkonem pořídit už od 17 990 korun. I tak je produkt od Lidlu s přehledem jeden z nejdostupnějších na trhu. Instalace není v ceně, ale té se věnuje mnoho specializovaných firem. "Odborné zapojení nenabízíme, žádné výhrady k instalaci od zákazníků jsme však nezaznamenali," tvrdí Myler.

Ministerstvo životního prostředí navíc nabízí v rámci programu Nová zelená úsporám dotace na pořízení wallboxu pro elektromobily fyzickým osobám, a to až do výše 30 tisíc korun. Stát vždy zaplatí polovinu nákladů, pokud wallbox vyjde na třicet tisíc, zákazníkovi se vrátí 15 tisíc korun. Dotace se proplácí vždy zpětně.

Tomáš Myler z Lidlu také připouští, že elektromobilita je téma, které zákazníky zajímá a má obchodní potenciál. "Konkrétní plány ohledně nabídky dalších produktů v oblasti elektromobility prozatím nebudeme prozrazovat, nicméně i úspěch prodeje wallboxu nám ukazuje, že zájem českých zákazníků o tuto tematiku je vysoký," komentuje.

Nabíjení u Lidlu už není zdarma

Řetězec od letošního srpna zpoplatnil nabíjení elektromobilů na svých nabíječkách u supermarketů. Zpočátku bylo nabíjení poněkud komplikované a zákazníci si stěžovali na nezvykle vysokou kauci ve výši 2000 korun, kterou společnost blokuje na účtu neúměrně dlouhou dobu. "Dlouhou dobu blokace autorizované částky aktuálně řešíme, alespoň jsme kauci snížili na 850 korun," říká Myler. Jak nabíjení u Lidlu, ale i Kauflandu funguje, jsme zkoušeli zde.

Aktuálně nastavený proces není podle jeho vyjádření finálním řešením, výhledově je plánována integrace do aplikace Lidl Plus. "S ohledem na enormní zvýšení cen elektřiny jsme však museli přistoupit k tomuto přechodnému řešení do té doby, než bude funkce dobíjení v aplikaci integrovaná. Zákazníci však již nyní mohou využít roaming u svých stávajících poskytovatelů elektromobility. U

našich dobíjecích stanic lze pohodlně dobíjet s RFID kartou různých firem, například E.ON Drive, BMW charging, Hyundai, Shell a podobně," vysvětluje Myler za řetězec Lidl.