Doba hranatá je tady. Velká Kia EV9 konečně v Česku, konkurenci utekla

Uveze sedm lidí, baterka vystačí na víc než 500 kilometrů a k tomu velmi rychle nabíjí. Kia EV9, která měla ve středu tuzemskou premiéru, má jen jednu vadu na kráse. Stojí dva miliony korun.

"Je to největší auto, jaké jsme od roku 1993 do Česka dovezli," říká na úvod slavnostního odhalení novinky ve středočeských Voděrádkách PR manažerka Kateřina Jouglíčková. A když o něco později mluví generální ředitel Kie Arnošt Barna, také vzpomíná na 90. léta: "Tehdy jsme nové technologie zaváděli jako jedna z posledních značek na trhu, ostatní jsme doháněli. Dnes je to naopak, v technologiích máme před ostatními náskok několik let a některé značky nás i kopírují."

Technologickým náskokem míní Barna především 800voltovou elektromobilní architekturu. Kromě mateřského Hyundaie a Porsche ji zatím nikdo nepoužívá, i když má nesporné výhody v dvojnásobné rychlosti dobíjení. V praxi to vypadá tak, že u nové rodinné Kie trvá doplnění energie z 10 na 80 % kapacity baterie 24 minut při průměrném dobíjecím výkonu 175 kW.

Velké hranaté elektroauto neukázala v poslední době jen Kia, ovšem právě Korejci jeho koncept jako první přivedli až do sériové výroby. Během premiéry ani jednou nepadla zkratka SUV, i když by impozantní rozměry auta s délkou přes pět metrů a výškou metr osmdesát k takovému označení sváděly.

Naživo totiž EV9 vypadá spíš jako přerostlý kombík. Samozřejmě z jiné galaxie, Kia platí za největšího designového provokatéra současnosti a zpátky se nedržela ani tentokrát.

A také, docela pochopitelně, nestojí stranou ani ekologie. Interiér tak pozřel 34 kilogramů recyklovaných plastů a najdeme zde i stopy zemědělských plodin: v přístrojové desce cukrovou třtinu a třeba v loketních opěrkách kukuřici. Celkem je zde takových udržitelných materiálů deset, a tak není divu, že z interiéru zmizela i pravá kůže. Nahradila ji kůže ekologická.

V nabídce jsou dvě verze výbavy, každá z nich však znamená také jiný výkon motoru a mnoho dalších odlišností. Základní Earth má poháněnou pouze zadní nápravu, zatímco o poznání silnější GT-Line je čtyřkolka.

Vzhledem k nevelkému cenovému rozdílu bude pravděpodobně prodejům vévodit právě ona, už proto, že na kouli utáhne 2,5 tuny. Což je mimochodem stejně jako Kia Sorento s naftovým motorem 2,2 litru.

Technická data - Kia EV9

Earth - pohon zadních kol GT-Line - pohon všech kol Výkon 150 kW 283 kW Točivý moment 350 Nm 700 Nm Kapacita baterie (využitelná) 99,8 kWh 99,8 kWh Dojezd 563 km 505 km Průměrná spotřeba 20,2 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km Zrychlení 0-100 km/h 9,4 s 5,3 s Max. rychlost 185 km/h 200 km/h Rozměry (d/š/v) 5010/1980/1750 mm 5015/1980/1780 mm Rozvor náprav 3100 mm 3100 mm Světlá výška 177 mm 177 mm Velikost kufru vzadu 308/2318 l 308/2318 l Velikost kufru vpředu 90 l 52 l Provozní/užitečná hmotnost 2426/644 kg 2585/655 kg Brzděný/nebrzděný přívěs 900/450 kg 2500/750 kg Cena od 1 949 980 Kč 2 099 980 Kč

Jak upozorňuje školitel Kie Michal Tolar, EV9 je homologovaná podle nové legislativy. Ta vyžaduje mimo jiné nasazení zvukového signálu při překročení povolené rychlosti, ale také černou skříňku, která pomůže úřadům objasnit případnou nehodu.

Nové možnosti nabízí i trakční baterie. Nejenže je jejím prostřednictvím možné zásobovat energií celou domácnost, ale umí se zapojit i do systému tzv. chytrého dobíjení, kdy doplňuje energii jen chvíli, kdy je jí v síti nadbytek a její cena pro daný časový úsek výrazně klesne.

Naopak, ve špičkách může proud do sítě vracet za cenu podstatně vyšší a teoreticky tak majiteli auta vydělat i nějaké peníze. V současnosti jde spíše o teorii, ale s rozvojem obnovitelných zdrojů budou baterie elektromobilů hrát důležitou roli coby zásobníky energie.

Mimochodem, trakční baterie nové generace je zase o něco kompaktnější a lehčí. Podle Michala Tolara se podařilo směstnat 670 Wh energie do litru jejího objemu, respektive 295 Wh do kilogramu její hmotnosti. Znamená to tedy, že takřka 100 kWh zásobník energie Kie EV9 váží zhruba 3,5 metrického centu.