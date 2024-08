Došlo na počítání peněz: Na kolik vyjde pořízení a servis Hyundai Ioniq 6

Proudnicový Ioniq 6 opustil po pěti měsících a 13 tisících najetých kilometrech naši redakční garáž, je tedy nejvyšší čas na závěrečné účtování. Za kolik se dá v současnosti koupit a kolik zaplatíme za jeho servis?

Po černě lakovaném Hyundai ve tvaru oblouku zbylo prázdné parkovací místo a nutno říct, že se s ním nikomu z redakce neloučilo úplně snadno. Některé věci by jistě nebylo od věci vylepšit - platí to hlavně o poněkud pomalu reagujícím infotainmentu, jehož ovládání je navíc v některých situacích až příliš komplikované.

Hlavně ve městě by se také hodil menší rejd. Ačkoliv to nevypadá, Ioniq 6 je bezmála pětimetrové auto bez natáčecí zadní nápravy, jeho hlavním posláním tak není rozvoz dětí do školky, ale spíš dálkové přesuny.

A to už se dostáváme k tomu, proč se nám po Ioniqu 6 bude stýskat především. Dlouhé jízdy s ním totiž nepřinášejí prakticky žádné časové prostoje, kombinace baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh a letní spotřeby mezi 12 a 14 kWh na sto kilometrů znamenají reálný dojezd kolem 550 kilometrů.

Doplnění energie je navíc dílem pár minut, maximum výkonu, který baterie dokáže vstřebat, leží na hranici 233 kW. Pravda, musí mít tu správnou teplotu, v zimních měsících takové proudy pobere jen tehdy, když je nabíječka uložena v navigaci jako cíl cesty a auto si baterii samo aktivně předehřeje.

Když jsme koncem února dlouhodobý redakční test zahajovali, stál dobře vybavený Ioniq 6 s pohonem zadních kol bezmála půldruhého milionu korun. Za pár měsíců se toho ale hodně změnilo. Auto, jež díky jeho tvarům lidé běžně zaměňují za Porsche, totiž nikdy nebylo levnější, než je právě teď. Zvláště podnikatelům pomáhá státní dotace 200 tisíc korun a možnost odpočtu DPH, ale i český importér přihazuje další, až 280tisícové zvýhodnění na skladové vozy, a to všem bez rozdílu.

V současnosti se akce dovozce týká pěti skladových aut, přičemž vůz v konfiguraci testovaného vozu je v aktuální nabídce jen jeden. Uvedená cena 871 718 Kč je ovšem bez DPH a po započtení všech slev a dotací. I tak jde o skvělou koupi.

Elektrické auto ovšem vyžaduje také údržbu a pověst o vyšších cenách servisu má svůj reálný základ. Opravny si totiž zpravidla účtují podstatně vyšší hodinovou sazbu, kterou obvykle zdůvodňují nutností nákupu drahých zařízení a investicemi do proškolení zaměstnanců.

Jen málokterý autoservis ale přizná, jak moc se do jeho celkových zisků promítá absence olejových náplní, které u elektromobilu odpadají. A jakou ztrátu představují delší servisní intervaly předepsaných prohlídek nebo menší opotřebení brzd.

Zcela zjevné je to u propočtu pětiletých nákladů na servis Ioniqu 6, který jsme pro zajímavost porovnali s hybridním modelem Hyundai Santa Fe. Zatímco "šestka" musí za sledovanou dobu na prohlídku jen dvakrát a celkové náklady na servis dosáhnou 13 811 korun, Hyundai Santa Fe jezdí do servisu každý rok s celkovým účtem 44 967 korun.

Navzdory vyšším hodinovým sazbám za práci (2300 Kč pro Ioniq 6 a 1570 Kč pro Santa Fe) tak servis Ioniqu vychází podstatně levněji. Takzvaný malý servis po 30 tisících kilometrech kromě výměny pylového filtru, vizuální prohlídky a napojení vozu na počítač pro zobrazení případných hlášení o chybách už nic podstatného nezahrnuje.

Při "velkém servisu" po 60 tisících se navíc kontrolují a čistí brzdy včetně výměny brzdové kapaliny. Teoreticky by v tuto chvíli mohla proběhnout výměna brzdových destiček, elektromobily s tímto nájezdem ji však zpravidla nepotřebují.

1:24 Aerodynamika roli hraje. Ví to u Hyundaie, který vyvinul proudnicový elektromobil Ioniq 6. | Video: Hyundai

Porovnání servisních nákladů na 5 let / 75 000 km: Ioniq 6 vs. Santa Fe

Ioniq 6 Santa Fe 15 tisíc km / 12 měsíců ---------- 6566 Kč 30 tisíc km / 24 měsíců 5059 Kč 8714 Kč 45 tisíc km / 36 měsíců ---------- 6566 Kč 60 tisíc km / 48 měsíců 8752 Kč 11 315 Kč 75 tisíc km / 60 měsíců ---------- 11 807 Kč Celkem 13 811 Kč 44 968 Kč

Zkušenosti ukazují, že výměna starých destiček za nové je třeba až po najetí více než 100 tisíc kilometrů, elektromobil totiž ve většině situací brzdí motorem. A to až do té míry, že klasické brzdy ve zvýšené míře trpí korozí z nečinnosti. Doporučuje se proto čas od času zabrzdit s autem opravdu ostře, aby alespoň v takové situaci přišly ke slovu.

Velmi nízké nároky na pravidelnou údržbu však automaticky neznamenají, že Ioniq 6 nebude muset jet do servisu neplánovaně kvůli závadě. Pět let od první registrace auta jdou v takovém případě náklady za výrobcem, a to bez ohledu na najeté kilometry. Trakční baterie má vlastní záruční podmínky, v jejím případě trvá garance osm let nebo 160 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dříve.