GTI pro každého a ID.Buzz za milion. Volkswagen má na e-salon pořádně nabito

Stalo se už tradicí, že Volkswagen a Cupra zpřístupní pro novináře své expozice na výstavě elektromobilů v pražských Letňanech o pár hodin dříve než ostatní automobilky. Středeční večer tak byl ve znamení několika premiér a jednoho cenového překvapení.

Největší přehlídka elektromobilů v Česku je po roce zase zpět a s ní i tradiční nahlédnutí pod pokličku e-salonu dřív, než se jeho brány otevřou oficiálně. Výstava v Letňanech se od roku 2018 letos koná už popáté, vynechala jen v covidovém roce 2020. A těší se slušné návštěvnosti, navzdory tomu, že Češi za nové elektromobily zrovna moc neutrácejí.

"Pokud jde o podíl bateriových vozů na celkových registracích, jsme letos s pouhými 2,1 procenty třetí nejhorší v Evropě," říká jednatel společnosti Porsche Česká republika Jan Hurt a na velkoplošné obrazovce za jeho zády se objevuje žebříček třiceti zemí.

Podle něj jdou elektromobily zdaleka nejlépe na odbyt v Norsku, jejich podíl na trhu tam tvoří přes 80 procent. Naopak hůř než Češi jsou na tom už jen Chorvati a Slováci, jejich odstup se ale počítá jen v desetinách procenta.

Patrně největším návštěvnickým magnetem letošního e-salonu na stánku VW je prototyp Volkswagenu ID.2all ve verzi GTI. I když se loňská světová premiéra chystaného malého modelu za 25 tisíc eur neobešla bez kritiky za "příliš obyčejný design", ve sportovní verzi vypadá 2all parádně. Má jen tu chybu, že do výroby půjde až v roce 2027. Mnohem zajímavější by bylo, kdyby se prodával už teď.

To rozložitý šedý liftback ID.7 působí oproti barevnému GTI poněkud konzervativně, jeho premiéra na e-salonu se však zároveň kryje i se zahájením prodeje. ID.7, kterému se lidově také říká "elektrický Passat", vyjde v základu na půldruhého milionu korun a jeho největší předností je dojezd - na jedno nabití ujede 700 kilometrů.

Přesně rok od národní premiéry se na výstaviště vrací i expozice retro busíků. Tentokrát i s reklamními polepy světoznámých značek a překvapivou cenou. V rámci e-salonu je možné ID.Buzz v užitkové verzi pořídit už za 990 tisíc bez DPH, v provedení pro přepravu osob je auto v nabídce za akční 1 349 tisíc korun včetně daně. V obou případech jde o čtvrtmilionovou slevu, u elektromobilů vídanou jen zřídka.

Pro veřejnost se e-salon otevírá v pátek v 10 hodin a trvá až do neděle do 16 hodin. Základní vstupné vyjde na 240 korun, děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma.