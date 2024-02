Design ve slepé uličce. Automobilky přemýšlejí, jak udělat elektrická auta hezčí

Většina automobilových značek se vždy snažila zachovat jistou kontinuitu tvarů, v případě bateriových vozů ale často získaly pocit, že by se měly od stávající produkce hlavně co nejvíce odlišit. Někdy zase sázely na to, že elektroauto je atraktivní už samo o sobě a netřeba jej nijak zkrášlovat. Tento přístup se však začíná měnit.

Nissan Leaf byl svého času nejprodávanějším elektromobilem na světě, ale jen málokdo si jej kupoval proto, že hezky vypadá. Ani šéf marketingu italské značky Fiat Matt Davis se kdysi neudržel a označil Leaf za "vizuální znečištění". Stačí si zpětně prostudovat fanouškovská fóra, aby bylo jasné, že design byl pro majitele první generace Nissanu Leaf typická láska na druhý pohled. Tedy spíš až na třetí. Související Nový standard 700 kilometrů. Nastupující elektromobily dojedou k moři bez nabíjení 16 fotografií Jenže kdo chtěl svého času vyzkoušet novou technologii, neměl moc na výběr. Tesla byla velmi drahá a kromě Leafu se nabízel ještě malý Mitsubishi i-MiEV a jeho odvozeniny od Peugeotu a Citroënu. Ani tahle auta však moc krásy nepobrala. "Byly to typické ‚early adopter‘ modely určené těm, kteří chtějí vyzkoušet něco nového dříve než ostatní. A u těch až tak nezáleží na tom, jak vypadají," míní designér Radek Laube, který byl součástí designového týmu ve Škodě Auto v době, kdy jej řídil Jozef Kabaň. "Dneska je ale situace už dost jiná. Lidé podle mě netouží, aby jejich elektroauto vypadalo odlišně, ale aby bylo pokud možno pěkné," uvažuje Laube. Podle něj však éra jinakosti začala ještě před čistě bateriovými vozy. "Pro mě je symbolem těchto aut už první generace hybridní Hondy Insight nebo Toyoty Prius. S tou se rády fotily hollywoodské celebrity, které pak ve skutečnosti jezdily úplně jinými auty," dodává. Civilní vzhled pro většinu Na podobu elektrických aut občas zabrousí novináři, když dělají rozhovor s lidmi, kteří se na ní podílejí. Andreas Mindt nastoupil do pozice šéfdesignéra Volkswagenu teprve zkraje minulého roku, ale už o pár měsíců později musel hledat odpověď na otázku, kterou mu v interview položil Daniel Batel, redaktor listu Neue Osnabrücker Zeitung: Proč je většina elektroaut tak velká, těžká a ošklivá? Stejně jako Radek Laube také Andreas Mindt mluvil o lidech, kteří rádi zkoušejí nové věci a chtějí ukázat svou nevšední progresivitu. "Jenže takových je kolem osmi procent, my ale s našimi elektromobily potřebujeme oslovit všechny. Proto se u nás teď mnoho věcí mění," konstatoval Mindt a slíbil, že vzhled elektromobilů VW bude civilnější než dosud. "Když jsme před několika lety začínali s prvními modely ID, chtěli jsme naznačit, že vstupujeme do nové éry. Ale dnes už v té nové éře jsme, takže se zamýšlíme nad hodnotami, které definují naši značku. A ptáme se sami sebe, co vlastně značka Volkswagen ztělesňuje," přemítá Mindt a jako dobrý příklad uvádí chystaný model ID.2, který navazuje na dlouhou tradici úspěšného městského hatchbacku Polo. Pryč s divnými zkratkami Zatímco se některé automobilky snažily s elektromobily odlišit, Mercedes na to šel z opačného konce. Elektrickou éru začal tím, že ve spolupráci s Teslou přestavěl na baterky model třídy B, auto spíše praktické než nápadné. Navíc jej všude ukazoval v nudné bílé barvě, která patrně měla symbolizovat čistotu, s jakou bude jezdit po městských bulvárech. Třída B už je dávno minulostí, hlavně kvůli pomalému dobíjení žádnou díru do světa neudělala. Její duch však elektromobily třícípé hvězdy provází dosud. Na rozdíl od spalovacích modelů jsou totiž auta ze Stuttgartu až nápadně nenápadná. Všiml si toho i redaktor Top Gearu Ollie Kew, když vyzpovídal Christopha Starzinského, viceprezidenta Mercedesu, který ještě nedávno řídil i vývoj elektrických platforem. "Říká se, že mercedesy ve tvaru oblázku zákazníky moc nepřitahují," začal Kew zlehka, aby se od Starzinského dočkal upřesnění: V USA a Evropě tomu prý tak není, zato v Číně "musíme být trpěliví". Související Ido, ukaž mi hvězdy. První jízda s Volkswagenem ID.7 a jeho poťouchlou asistentkou 22 fotografií Nicméně výtky směrem k designu bateriových aut prý automobilka "bere velmi vážně". Malou ochutnávkou toho, jak by měly elektrické Mercedesy v budoucnu vypadat, podle Starzinského nabízí koncept CLA. Kromě toho, že je o poznání emotivnější než současné modely, zbaví se i označení EQ, které Mercedes používá pro bateriová auta. "Jakmile budou všechna naše auta elektrická, nepotřebují žádná písmena, kterými by se musela odlišit," míní zástupce Mercedesu. Ostatně stejným způsobem uvažuje i automobilka Škoda, když nedávno z názvu Enyaq odstranila přídomek iV. Ten na zádi vozu do okolí signalizoval, že je auto elektrické nebo hybridní. Mercedes se o totéž pokusí s elektrickou verzí terénní třídy G, která se má představit už koncem letošního roku. Autu tak zůstane jeho tradiční název i design, který se v průběhu padesáti let měnil jen v detailech.