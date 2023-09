Dva roky do přelomového BMW. Nová "trojka" na elektřinu vzpomíná na minulost

Už za dva roky BMW ukáže první sériové auto z chystané přelomové řady Neue Klasse. Ta bude mít jen elektrický pohon, superrychlé nabíjení a také nový vnější vzhled. Poprvé ho naznačil lednový koncept i Vision Dee, lepší představu o tom, jak budou elektromobily mnichovské automobilky vypadat, ale dává až koncept Vision Neue Klasse. Ten se ukazuje na mnichovském autosalonu.

Je to vlastně civilizovanější verze konceptu i Vision Dee z počátku roku, který se ukázal na veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas. Zatímco tehdy šlo především o demonstraci technologií a virtuální reality, v případě Vision Neue Klasse už BMW dává mnohem více na odiv křivky chystaného modelu. Rozměry konceptu neznáme, že jde o auto velikosti zhruba současné řady 3, je však nad slunce jasné.

Právě sedan střední třídy bude prvním zástupcem řady Neue Klasse, následovat má ale celá řada karosářských verzí - samozřejmě včetně SUV. BMW se na prezentaci pro novináře v Garchingu nedaleko Mnichova také pochlubilo, že SUV má mít o čtvrtinu nižší spotřebu než stávající iX3 a sedan pak o pětinu nižší spotřebu než stávající i4. V kombinaci s novou baterií a platformou, lepší aerodynamikou a dalšími inovacemi by to mělo znamenat jediné: výrazné prodloužení dojezdu na jedno nabití. Značka hovoří až o třicetiprocentním zlepšení.

BMW též slibuje zrychlení nabíjení. Nová platforma má mít 800V architekturu podobně jako třeba Hyundai Ioniq 5 a 6, Kia EV6 nebo Porsche Taycan. V praxi by tak za deset minut mělo mnichovské auto načerpat dostatek energie na 300 kilometrů jízdy.

Výrazná bude i designová proměna budoucích elektrických BMW. Ledvinky ve své klasické podobě? Zapomeňte, tady je jejich imitace přímo spojená s čelními světlomety. Koncept Vision Neue Klasse má podsvícenou i masku: "Chceme chrom nahradit světlem," vysvětluje podobu "ledvinek" hlavní designér elektrické divize BMW i Kai Langer.

U konceptu i Vision Dee tvořily masku - ale i další díly karoserie - plochy s technologií E Ink, které měnily barvu díky elektroforéze. U nového vozu už tyto plochy nenajdete s jedinou výjimkou. Tou je linie oken, kde lišta měnící barvu pomáhá určit třeba to, kde je místo pro otevírání dveří. Vision Neue Klasse totiž nemá klasické kliky. "A i tady nahrazuje tato technologie chrom," dodává designér.

Také kola jsou už klasická, mají 21 palců a dopředu potichu hlásí, že od produkční verze už není novinka kdovíjak daleko.

Zajímavá je u konceptu horní linie dveří. Jak totiž Langer prozradil, je ve stejné výšce jako u první řady 3 s typovým označením E30. Nový model se vůbec tu a tam v minulosti inspiruje, třeba u konceptu BMW Garmisch z roku 1970 nebo u modelů z původní řady Neue Klasse, na niž odkazuje mimo jiné negativní sklon přední části. "Je to skutečné BMW, jen s trochu jinými proporcemi," vypráví designér.

Kromě vnějšího designu ukazuje koncept také nové pojetí interiéru, které bude charakteristické panoramatickým displejem s ovládáním gesty přes celou šířku palubní desky v její horní části. Olivier Pitrat, který se u konceptů stará o uživatelské rozhraní, potvrdil, že se s podobným prvkem počítá i do sériové výroby. Auto s ním přitom nebude mít problém splnit veškeré bezpečnostní předpisy (ty jsou problematické třeba u otočných centrálních obrazovek) a nepřijde ani o klasický průhledový displej.

Čeho si v interiéru nejspíše také leckdo všimne na první pohled, je absence sdruženého otočného ovladače iDrive. "Zákazníci ho však nebudou postrádat," je si jistý Kai Langer. Jak BMW totiž řeklo už na začátku roku, jejich filozofií je "ruce na volantu, oči na silnici". Jinými slovy také snaha o co největší eliminaci možných rozptýlení od řízení.

Palubní systém vozu, mimochodem výpočetní výkon Neue Klasse má být až dvacetkrát vyšší než u současného SUV iX, se má totiž učit a snažit se řidiči co nejvíce usnadnit jeho práci. V rámci propojení s mobilním telefonem si tak třeba bude systém pamatovat, co si řidič přehrával doma před odjezdem, a plynule na tuto skladbu naváže. Chybějící tlačítka má nahradit také hlasové ovládání, nová BMW by pak konečně měla rozumět česky.

Na rozdíl od lednového i Vision Dee je pak novinka i uvnitř mnohem více konvenční, nabízí třeba klasickou centrální obrazovku. Zároveň ale mají cestující i díky světlému čalounění tak trochu pocit, že sedí v obývacím pokoji. To byl záměr mnichovských designérů, ostatně odpovídají tomu i materiály a čalounění sedadel či palubní desky různými druhy tkaniny. Na kůži zapomeňte, podobně jako chrom se ve světě aut nosí čím dál tím méně.

Přímo pro vozy Neue Klasse roste továrna v maďarském Debrecínu. Zástupci BMW pak ale stále nechtějí zanevřít ani na spalovací motory: automobilka předpovídá, že celosvětově budou v roce 2030 tvořit elektromobily "jen" polovinu prodejů. V Evropě to číslo má být o něco vyšší. Zároveň se ale dušuje, že je připravena i na trhy, kde bude poptávka jen po autech do zásuvky.