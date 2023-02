Autonomní Tesla ohrožuje děti a nedodržuje předpisy. Vznikla kvůli tomu reklama

Americký podnikatel Dan O'Dowd zaútočil na Elona Muska svou doposud nejsilnější municí. Během nedělního Super Bowlu, tedy finálového zápasu play-off ligy amerického fotbalu, pustil v jednom z nejlukrativnějších reklamních časů půlminutový spot, v němž tvrdě kritizuje systém "plně samočinného řízení" automobilů Tesla. Označuje ho dokonce za "veřejné ohrožení".

Reklama, na niž se můžete podívat v úvodu článku, rozhodně nepřišla jako blesk z čistého nebe. Dan O'Dowd, který vlastní technologickou firmu Green Hills Software a loni neúspěšně kandidoval v primárkách na senátora za stát Kalifornie, kritizuje Elona Muska a software v jeho automobilech Tesla dlouhodobě. Založil kvůli tomu dokonce iniciativu The Dawn Project. Takzvaný systém "Full Self-Driving", v překladu "plně samočinné řízení" - to je předmětem kritiky -, byl až do loňského listopadu dostupný jen několika vybraným majitelům Tesly v rámci beta testování.

Musk však před několika měsíci vydal aktualizaci, po níž si software může aktivovat kdokoliv, kdo si koupí novou Teslu a připlatí si za něj 15 tisíc dolarů. Tím se tak vlastně stane testovacím pilotem. Celý systém totiž, aby bylo možné jej legálně používat v USA a Kanadě, zatím funguje jen v testovacím režimu, byť - jak říkají někteří Muskovi obránci - právě v něm už najel statisíce kilometrů bez vážné nehody.

O'Dowd poukazuje už delší dobu právě na spoustu chyb, který systém "plně samočinného řízení" obsahuje. Uvozovky používáme schválně, protože ačkoliv název říká opak, v konfigurátoru Tesly je drobným písmem poznámka, že funkce (třeba zastavení na semaforech a při detekci značky "stop", případně samočinné nájezdy a výjezdy z dálnice), které systém v současnosti umí, stále vyžadují aktivní dohled řidiče a nedělají automobil autonomním.

Dan O'Dowd každopádně vydal několik videí, v nichž Tesla, která měla mít v té době aktivované "plně samočinné řízení", sama nezabrzdila před chodcem a srazila figurínu dítěte, nerozpoznala značku "stop" u školního autobusu vyjíždějícího ze zastávky nebo úplně ignorovala značky oznamující uzavřenou silnici. V jednom z videí pak systém pozdě a chybně detekoval protijedoucí auto a jen zásah řidiče zabránil čelnímu střetu.

Právě sestřihy těchto incidentů se objevují v půlminutovém videu, který byl odvysílán během nedělního Super Bowlu, finále play-off ligy v americkém fotbalu, který tradičně sledují desítky milionů lidí. Reklamní prostor v tu chvíli patří k nejdražším - automobilky v něm tradičně představují nové automobily (letos třeba první elektrický pick-up Ram), objevují se tam třeba i nové trailery na hollywoodské velkofilmy.

Podle CNN zaplatil O'Dowd za reklamu 598 tisíc dolarů, asi 13,2 milionu korun, čas v reklamním bloku pak vyšel podle amerických médií na sedm milionů dolarů. To je v přepočtu zhruba 154,5 milionu korun.

Komentář ve videu popisuje všechny nebezpečné situace, v závěru pak dodává, že systém Tesly představuje veřejné ohrožení. "S klamným marketingem a žalostně neschopným inženýrstvím," dodává hlas ve videu na adresu Tesly. Na konci sekvence se ještě objevuje řečnická otázka: "Proč NHTSA povoluje plně samočinné řízení Tesly?"

Pro vysvětlení: NHTSA je zkratka Amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu. Nejen tento úřad Teslu kvůli autonomnímu řízení už také několikrát vyšetřoval a vyšetřuje. Americký výrobce má se svým systémem dlouhodobě problémy. V lednu třeba vyšlo najevo, že video z roku 2016, v němž měl jeden z vozů značky údajně jet zcela sám, bylo falešné a auto tuto schopnost v té době nemělo. Při výslechu policií to alespoň tvrdil šéf vývoje softwaru Autopilot Ashok Elluswamy.

Jak už bylo řečeno, rozhodně nejde o první snahu Dana O'Dowda veřejně upozornit na nedostatky, které podle něj software Tesly má. Jeho inzeráty se objevily v mnoha médiích. Loni mu dokonce automobilka poslala dopis, v němž ho vyzývá, aby těchto aktivit, které Teslu pomlouvají a poškozují její komerční zájmy, zanechal. Vzhledem k aktuálnímu videu se to však minulo účinkem.

O'Dowd si pak na této tematice postavil třeba i zmíněnou senátorskou kampaň. Kritici mu však vyčítají, že jde primárně o konkurenční boj. Jeho firma Green Hills Software totiž mimo jiné pracuje také na softwaru pro autonomní řízení a mezi zákazníky patří firma Mobileye. O'Dowd však jakýkoliv konflikt zájmů odmítá a nadále tvrdí, že mu jde o bezpečnost na silnicích.

CNN pak připomíná, že na srpnové video amerického podnikatele, v němž Tesla srazí figurínu dítěte, zareagovali někteří fanoušci Tesly vlastními videi, kde auto před figurínou, či dokonce živým dítětem zastavilo bez problémů. Portál Electrek pro změnu upozornil, že při jednom z testů O'Dowd sice Muskův systém kritizoval, nicméně ho neměl vůbec zapnutý (ačkoliv to předpokládal).