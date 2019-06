Aukro chce letos navýšit obrat až na 1,9 miliardy korun, bude víc sázet na aukce

Největší český aukční portál Aukro.cz letos očekává zvýšení obratu na 1,8 až 1,9 miliardy korun, tedy až o čtvrtinu z loňských 1,5 miliardy Kč. Řekl výkonný ředitel firmy Lumír Kunz. Společnost rovněž očekává růst návštěvnosti o 50 procent.

Do Aukra nedávno vstoupil strategický investor Pale Fire Capital, což je skupina soustředěná kolem internetových podnikatelů Jana Barty, Dušana Šenkypla a Davida Holého. Za 59 procent ve firmě zaplatili přes 100 milionů korun. Zbylých 41 procent drží investiční skupina Leverage.

"Minulé léto jsme si revidovali strategii a dospěli k závěru, že se chceme vrátit k podstatě Aukra, a tou jsou aukce. Větší orientace na retailového uživatele," uvedl Kunz. Dále chce firma změnit práci s e-shopy a dalšími prodejci, kdy by se použité, lehce poškozené a rozbalené zboží dávalo do aukce, nikoli do pevných cen "kup teď". "Všechny aktivity a kroky se budou odvíjet od této strategie," uvedl Kunz.

Velký potenciál je podle Kunze také v kategoriích sběratelství, starožitnictví a umění, ve kterých je už nyní Aukro silné.

Aukro je se svými čtyřmi miliony registrovanými uživateli největší aukční online tržiště v ČR. Celkem se od roku 2003 přes Aukro prodalo 73 milionů kusů zboží za 40 miliard korun. Orientuje se na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. V současnosti poskytuje své služby jak pro veřejnost, tak profesionálním obchodníkům a firmám.