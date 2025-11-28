Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Armani zemřel ve věku 91 let v září. Prakticky až do své smrti se podílel na vedení a tvorbě své módní skupiny, kde byl také jediným akcionářem.
Firma v pátek představila novou správní radu, která je výsledkem vůle dědiců po Armanim. "Novou správní radu společnosti Giorgio Armani SpA tvoří členové rodiny a výkonný ředitel, kteří byli dlouhodobými spolupracovníky pana Armaniho, společně s nezávislými odborníky z odvětví," uvedla firma. Do správní rady tak vstoupili noví manažeři Federico Marchetti, Angelo Moratti a John Hooks, který však v minulosti již v Armaniho společnosti působil. Naopak Armaniho sestra Rosanna a neteř Roberta správní radu opustily.
Armaniho skupinu zdědila jeho nadace, v jejímž vedení sedí členové podnikatelovy rodiny - partner Dell´Orco, sestra Rosanna Armaniová a pak také synovec a dvě neteře. Dědicům však Armani nařídil, aby umožnili v příštích letech vstup do kapitálu společnosti jiným významným skupinám z odvětví módy a kosmetiky, nebo aby umístili firmu na burzu. Armaniho nadaci by však mělo zůstat nejméně 30 procent kapitálu, aby měla stále vliv na chod firmy.