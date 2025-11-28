Ekonomika

Armaniho firmu povedou jeho partner, příbuzní i profesionální manažeři

Módní dům zesnulého italského návrháře Giorgia Armaniho povede jeho partner Pantaleo dell´Orco, příbuzní a také manažeři, kteří neměli se známým podnikatelem pokrevní či citové vazby. Uvedla to pátek agentura AP. Do správní rady skupiny byl jmenován například Marco Bizzarri, bývalý výkonný ředitel firmy Gucci. Šéfem módního domu je od října bývalý blízký spolupracovník Armaniho Giuseppe Marsocci.
Zesnulý italský návrhář Giorgio Armani.

Armani zemřel ve věku 91 let v září. Prakticky až do své smrti se podílel na vedení a tvorbě své módní skupiny, kde byl také jediným akcionářem.

Firma v pátek představila novou správní radu, která je výsledkem vůle dědiců po Armanim. "Novou správní radu společnosti Giorgio Armani SpA tvoří členové rodiny a výkonný ředitel, kteří byli dlouhodobými spolupracovníky pana Armaniho, společně s nezávislými odborníky z odvětví," uvedla firma. Do správní rady tak vstoupili noví manažeři Federico Marchetti, Angelo Moratti a John Hooks, který však v minulosti již v Armaniho společnosti působil. Naopak Armaniho sestra Rosanna a neteř Roberta správní radu opustily.

Armaniho skupinu zdědila jeho nadace, v jejímž vedení sedí členové podnikatelovy rodiny - partner Dell´Orco, sestra Rosanna Armaniová a pak také synovec a dvě neteře. Dědicům však Armani nařídil, aby umožnili v příštích letech vstup do kapitálu společnosti jiným významným skupinám z odvětví módy a kosmetiky, nebo aby umístili firmu na burzu. Armaniho nadaci by však mělo zůstat nejméně 30 procent kapitálu, aby měla stále vliv na chod firmy.

 
