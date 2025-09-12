Ekonomika

Armaniho módní firmu zdědí jeho nadace, hlavní slovo bude mít jeho životní partner

Módní společnost zesnulého návrháře Giorgia Armaniho zdědí jeho nadace. Největší slovo v řízení firmy bude mít Armaniho životní partner Pantaleo dell'Orco, který dostane 40 procent hlasovacích práv. V pátek to uvedla agentura ANSA s odkazem na text závětí, které Armani sepsal několik měsíců před smrtí. Armani byl podle časopisu Forbes čtvrtým nejbohatším Italem.
Úspěšný módní návrhář Giorgio Armani, který zemřel minulý týden ve věku 91 let, svěřil hlasovací práva ve firmě některým ze svých blízkých.
Úspěšný módní návrhář Giorgio Armani, který zemřel minulý týden ve věku 91 let, svěřil hlasovací práva ve firmě některým ze svých blízkých.

Nadaci Giorgia Armaniho bude podle textu závětí, které notářka otevřela ve čtvrtek, svěřen celý kapitál společnosti Giorgio Armani Spa. Ta vlastní firmy působící v módním průmyslu, založené známým návrhářem. Armani v závětích také upravuje možnost, že jeho nadace část kapitálu odprodá jiným známým módním skupinám, například LVMH či EssilorLuxottica.

Armani, který zemřel minulý týden ve věku 91 let, svěřil hlasovací práva ve firmě některým ze svých blízkých. Dell´Orco získá 40 procent hlasovacích práv, vnuci Silvana Armaniová a Andrea Camerana pak 15 procent každý. Nadace, v jejímž vedení jsou Dell´Orco i Armaniho příbuzní, bude mít 30 procent hlasů. Velký vliv bude mít na budoucnost ve firmě právě Dell´Orco, který již ve společnosti působí.

Časopis Forbes označil Armaniho za čtvrtého nejbohatšího Itala. Na začátku roku odhadl hodnotu jeho majetku zhruba na 12 miliard dolarů (250 miliard korun), odhady italských médií mluví o hodnotě od 11 do 13 miliard eur (275 až 325 miliard korun). Armani vlastnil i akciové podíly v jiných firmách, umělecká díla či luxusní nemovitosti.

