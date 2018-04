ArcelorMittal chce prodat ostravské hutě, aby získal souhlas EK s převzetím hutí v Itálii

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Podle serveru Seznam Zprávy v pátek o prodeji jednali zástupci firmy s českým ministerstvem průmyslu a odbory.

Praha - Nadnárodní ocelářská společnost ArcelorMittal chce prodat své ostravské hutě, uvedl server Seznam Zprávy. Podle něj v pátek o prodeji jednali zástupci firmy s českým ministerstvem průmyslu a odbory. Prodejem ostravského podniku chce ArcelorMittal získat souhlas Evropské komise s převzetím hutí v Itálii. Hutě ArcelorMittal Ostrava zaměstnávají kolem 7000 lidí.

Záměr společnosti ArcelorMittal zbavit se ostravského závodu potvrdily podle serveru Seznam Zprávy dva nezávislé zdroje z ministerstva průmyslu a obchodu. Nepřímo ho potvrdil i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Nepředpokládám, že to bude jednoduchý prodej. Jako odbory budeme vyžadovat aktivitu státu. Umím si představit i to, že by závody, coby jejich bývalý vlastník, opět převzal," řekl Seznamu Středula.

ArcelorMittal se chce ostravského závodu zbavit výměnou za souhlas Evropské komise s koupí hutí Ilva v italském městě Taranto, uvedl Seznam. Komise od konce loňského roku akvizici prověřovala kvůli obavě, zda ArcelorMittal akvizicí nezíská příliš velký tržní podíl.

Mluvčí společnosti ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá-Dvořáková serveru Seznam Zprávy řekla, že skupina ArcelorMittal předložila Evropské komisi návrh kompenzačního balíčku, který by měl rozptýlit obavy týkající se ochrany hospodářské soutěže. Obsah balíčku ale nechtěla komentovat do doby, než se komise k záležitosti vyjádří.

Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun, o 1,017 miliardy vyšší než o rok dříve. Tržby firmě klesly meziročně o 1,807 miliardy na 28,786 miliardy korun. Podnik patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Ta se na na celosvětové produkci oceli podílí zhruba šesti procenty.