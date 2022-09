Antimonopolní úřad povolil ČEZu převzetí Škody JS. Firmu ohrožovaly protiruské sankce

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tuto středu nepředloží vládě návrh daně z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Důvodem je to, že se u této daně chystá evropské řešení, které je přísnější než to, které připravuje česká vláda. Například počítá se zdaněním zisků už za letošní rok. Stanjura to ve středu řekl členům sněmovního rozpočtového výboru.

Ministr naopak předpokládá, že pokud vláda ve středu schválí návrh na trvalé snížení spotřební daně na naftu, mohla by ho sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze už v pátek. Snížení spotřební daně zatím platí do konce září.

V pátek má také sněmovna zrychleně schvalovat novelu energetického zákona, která umožní vládě v případě mimořádné tržní situace stanovit maximální ceny elektřiny a plynu.