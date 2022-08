Zubaři zdražují, od loňska v průměru o pětinu. Nový zub už stojí nejméně 10 tisíc

Za obyčejnou bílou plombu lidé zaplatí u zubaře i přes tři tisíce korun. Ceny běžných zákroků se v jednotlivých ordinacích výrazně liší, zdražení se však pacienti nevyhnou téměř nikde. Zubní péče zdražuje zejména kvůli zvýšení cen materiálu i energií. Klíčový je ale i čas, který zubař na zákroku stráví.

V průměru zdražily zubní ordinace mezi lety 2021 a 2022 o pětinu. Nejméně se to promítlo do zavedení implantátu, nejvíce pak vzrostly ceny snímatelných skeletových náhrad a ošetření kořenového kanálku, jak ukázal průzkum CESS. Zubařům se totiž navyšují náklady, a to nejen na mzdy, ale i na energie a materiál.

Jinak tomu nebylo ani v zubní ordinaci Martina Pačky z Uherského Hradiště, kde ceny u téměř všech zákroků narostly na přelomu roku o pět až deset procent. "Za zdražením stojí v podstatě všechny základní faktory, to znamená ceny energií, materiálů a v neposlední řadě také práce zaměstnance," říká zubař. Navíc nevylučuje, že bude zdražovat dál. Bude záležet, jak moc porostou ceny energií, což by se měl dozvědět ke konci roku.

Pačka se obává, že nejvíc se do zdražení promítnou ceny laboratoří, kde pro pacienty vyrábějí zubní náhrady. Zatím podle něj mají stále staré ceny. "To bude pravděpodobně největší problém, protože laboratoře jsou vysoce energeticky náročné. Obávám se, že největší zdražení tak bude v oblasti protetiky. Naroste cena subdodávek z laboratoří a zhotovování stomatologických výrobků, jako jsou korunky, můstky a protézy," odhaduje zubař.

Ceny se upravovaly i kvůli v lednu vydanému sazebníku protetických výrobků, které částečně proplácejí zdravotní pojišťovny. Ten nahrazuje některé zastaralé metody a materiály modernějšími. Pojišťovny tak pacientům nově pomáhají hradit i metody, které si dosud museli platit zcela sami.

Zubaři však upozorňují, že naopak na nejčastěji používané výrobky nyní pojišťovny přispívají méně než předtím. Například na korunku je to nově jen 300 korun, zatímco loni to bylo 560 korun. "Nový sazebník představuje velkou úlevu třeba pro rodiče, kde se hradí více v ortodoncii, ale třeba naopak ortodoncii u dospělých bude více platit pacient," vysvětluje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Nejvíce si tak připlatí lidé, kteří o nějaké zuby přišli a potřebují je nahradit. Jeden zubní implantát pacienty nevyjde levněji než na 10 tisíc korun, za umělý zub i s korunkou se cena může dostat dokonce až na 30 tisíc korun. Za samotnou celokeramickou korunku lidé v ordinaci zaplatí mezi pěti a deseti tisíci korun. Podle dat z Českého statistického úřadu tak cena za náhradní korunku meziročně stoupla téměř o čtvrtinu.

Výslednou cenu zákroku ale určuje hlavně takzvaná minutová kalkulace. Jednoduše řečeno, čím déle zákrok zubaři trvá, tím dražší je. Sazba za minutu jeho práce se ale také zvýšila, protože do ní vstupují jeho náklady třeba právě za materiály, jak vysvětluje Kateřina Kratochvílová ze stomatologické komory.

Někteří zubaři navíc plánují kvůli inflaci dál zdražovat na podzim. Spolek Zubohrad, který zastupuje stomatology, se s pojišťovnami sice dohodl, že výše úhrad se pro rok 2023 zvýší, ale ne o tolik, o kolik se očekává růst inflace. "Pokud si zubní praxe bude chtít zachovat nějakou rentabilitu, tak nevidím jinou cestu než zvýšení cen minimálně o deset procent," řekl už na konci června pro ČT24 člen představenstva České stomatologické komory Rudolf Jakl.

Podobně to vidí i Kratochvílová. "Pokud se budou výrazně zvyšovat ceny materiálů, tak je samozřejmě možné, že se bude opět zdražovat na podzim," tvrdí zubařka.

Dalším bodem, který financování zubařské profese komplikuje, je hrazení péče pojišťovnami, které je podle některých zubařů dlouhodobě nedostatečné. Ve většině případů totiž nepokryjí čas ani náklady na materiál, který je na provedení zákroku potřeba. Navíc podle Šmuclera část lékařů smlouvu s pojišťovnou ani nedostane, protože jsou na nevhodném místě, druhá část by o ni požádala, kdyby byla pro stomatology více výhodná.

Zhruba tisícovka z asi devíti tisíc zubařů v Česku tak s pojišťovnami smlouvu zrušila a raději pracuje soukromě. Pacienti tak v jejich ordinacích zaplatí i za základní péči, jako jsou preventivní prohlídky nebo vytrhnutí zubu.

Péči o zuby zdražila i modernizace, díky které se životnost zubů prodlužuje, což se ale promítá i do ceny. "Když před 30 lety přišel člověk na ošetření stoličky, v podstatě na to nebyly ani nástroje, takže se zub prostě vytrhl. Dneska ošetření může trvat tři až čtyři hodiny, což je doba, za kterou kdysi zubař obsloužil dalších pět lidí," vysvětluje Pačka, proč nyní lékaři ošetří méně pacientů než dříve.