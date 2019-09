Raději bez Roundupu, žádá Praha. Ve Stromovce stříkají karcinogenní látkou i cesty

Helena Havranová

Herbicid Roundup je známý především jako prostředek na hubení plevele na polích. Řada měst ho používá i ve veřejných parcích nebo na chodnících. Kvůli podezření z rakovinotvorných účinků od toho však některá města upouštějí. Nyní k tomu vyzývá i pražský výbor pro životní prostředí. Třeba v parku Stromovka ale herbicidem dál stříkají i cesty.

"Na zpevněných plochách používáme vypalovač plevelů. Roundup používáme na místech, kde nelze použít vypalovač. To jsou například schody nebo štěrkové plochy," uvedla Barbora Berecová z Údržby Stromovky a obory Hvězda, která patří pod Lesy hlavního města Prahy. Dodala, že od chemikálií zatím upustit neplánují. Podle ní jsou nepostradatelné také při zakládání nových záhonů a trávníků.

Stromovka přitom leží v Praze 7, která se chemickým přípravkům snaží vyhýbat a plevel tam převážně vytrhávají ručně. "Jednou ročně používáme postřik na hubení parazitů, ale jenom na keře buxusy," uvedla vedoucí odboru péče o veřejný prostor Prahy 7 Kristýna Valentová.

Například v Brně se použití herbicidů v parcích vyhýbají úplně. "Postřiky ve veřejném prostoru jsme vyloučili. Na zakládání nových záhonů používáme horkou vodu, plevel odstraňujeme mechanickým kartáčem nebo ručně," řekl Tomáš Trnka z brněnské správy zeleně.

Herbicid Roundup je potenciálně karcinogenní. Například Federální soud ve Spojených státech ostatně letos v březnu rozhodl, že herbicid Roundup německého chemického a farmaceutického koncernu Bayer způsobuje rakovinu.

Výbor doporučil herbicid omezit

Časté používání přípravků s glyfosáty se nelíbí pražskému výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí. Vydal proto před pár dny doporučení pro městské orgány, části a organizace, aby při hubení plevele herbicidy s glyfosáty omezily.

"Glyfosáty jsou podezřelé z rakovinotvorných účinků. Jako starostka mám navíc osobní zkušenost, že lidé požadují, aby se Roundup nepoužíval," řekla předsedkyně výboru a starostka městské části Praha-Slivenec Jana Plamínková (STAN). Jako alternativy uvádí například přístroje používající horkou vodu či páru nebo plevel mechanicky odstranit.

Výbor nevydal nařízení, ale jen doporučení - zda ho městské části vyslyší, už je na nich. Přinejmenším městské organizace by podle Plamínkové užívání škodlivých herbicidů omezit měly. "Jde o to dostat do veřejnosti povědomí o tom, že Roundup a podobné herbicidy nejsou v pořádku a co nejdřív by se měly omezit. Praha by měla jít příkladem," vysvětlila.

Usnesení navrhl místopředseda výboru Tomáš Murňák (piráti) ve spolupráci s místostarostkou Prahy 12 Evou Tylovou (za piráty s podporou zelených), kde herbicid nepoužívají už osm let. "Když jsem v roce 2010 přišla na městskou část, viděla jsem, jak se například vysekané šípky zalévaly Roundupem, aby znovu nevyrostly. To mi připadalo absurdní a jako ekoložka si myslím, že bychom životní prostředí neměli zbytečně zatěžovat chemickými látkami," vysvětlila Tylová.

Jak ale uvádí Tomáš Trnka z brněnské správy zeleně, například horkovodní likvidátor plevele stojí kolem tří až čtyř set tisíc korun. Výbor, který doporučení vydal, je pouze poradním orgánem zastupitelstva a žádné peníze na případnou podporu při nákupu nových zařízení tedy nenabízí. "Praha 12 se obejde bez zvýšené dotace, ale případná nová dotační výzva v rámci opatření proti klimatické změně může být k diskusi," uvedl místopředseda výboru Murňák.

V unii má glyfosát povolení do roku 2022

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je herbicid glyfosát pravděpodobně karcinogenní. Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky nicméně glyfosát považují za neškodný a Evropská komise v roce 2017 prodloužila povolení jeho užívání o dalších pět let.

Česko loni schválilo plošný zákaz glyfosátu, později od zákazu ale ustoupilo a zúžilo ho pouze na vysušování a urychlování dozrávání plodin.