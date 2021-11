Hamplová: Nesmysly, které zabíjejí. V Česku už na covid zemřely i těhotné ženy

Český stát a část odborné veřejnosti dlouhodobě selhává v tom, jak vysvětlovat přínosy vakcinace. Očkovací kampaň přišla ze strany státu s několikaměsíčním zpožděním. Kvůli tomu dostali lidé, kteří vymýšlí a šíří dezinformace a nesmysly o očkování, obrovský prostor. A je potřeba si říct, že šíření nesmyslů v tomto případě reálně zabíjí, uvádí pro Aktuálně.cz novinářka Ludmila Hamplová.

Za nedostatečnou proočkovaností v Česku vidí Hamplová především dva důvody. Jednak podle ní v první fázi kampaně selhala logistika očkování - lidé měli potíže se k očkovací látce vůbec včas dostat nebo nevěděli, zda už mají na aplikaci vakcíny nárok.

"Dnes se konečně dostáváme do fáze, kdy se začíná očkovat ve firmách a zároveň se více rozjíždí mobilní očkovací týmy, které vyjíždějí i do sociálně vyloučených lokalit," komentuje Hamplová, redaktorka Zdravotnického deníku. "Je potřeba si říct, že část lidí nebyla očkovaná z čistě praktických a logistických důvodů," dodává.

Druhým významným problémem je podle Hamplové nedostatečná komunikační kampaň o vakcinaci ze strany státu. "Stát doposud nebyl schopný akcentovat to, že očkování není důležité pro to, abychom mohli chodit do fit centra nebo s kamarády do hospody, ale je to něco, co mě chrání před těžkým průběhem onemocnění nebo případně smrtí," uvádí novinářka. "A to, že očkování rozhodne o tom, jestli pro mě covid bude nepříjemný, anebo na něj zemřu, je docela zásadní informace," dodává.

Za pochybení ze strany státu také považuje to, že ministerstvo zdravotnictví interpretovalo očkování jako konečné řešení pandemie covidu-19. "Kampaň byla postavená na tom, že se necháte naočkovat a problém zmizí. Což je velmi špatně," podotýká Hamplová. "Správné by bylo mluvit o tom, že to, čeho chceme dosáhnout, je, že chceme dostat covid pod kontrolu," dodává.

Dosud zdravotníci v Česku podali více než 13,3 milionu dávek. Ukončené očkování proti covidu-19 má přes 6,3 milionu lidí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by rád prosadil povinné očkování proti covidu pro některé věkové nebo profesní skupiny. Kromě zdravotníků nebo lidí nad 60 let by se mohlo týkat i vězeňské služby a zpravodajských služeb, ne učitelů. Vyhláška může být hotová 15. prosince.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde Hamplová také popisuje svou vlastní zkušenost s očkovací kampaní v Izraeli.