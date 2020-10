Jak přenášet roušku? Na paži je to lepší než na ústech, vydrží déle, říká vědec

Na lidském těle je jen málo míst, která jsou infekčnější než ústa, a tím pádem kamkoliv jinam roušku dáme, tak je to vylepšení, popisuje vhodné skladování roušek docent Václav Čuba z Katedry jaderné chemie ČVUT. Podle něj je po sundání roušky nejlepší variantou ji uložit do igelitového sáčku. Nošení roušky na paži nebo v batohu, pokud zrovna není nutné ji mít nasazenou, také nevadí, dodává Čuba.

"Účinnost roušky je daná hlavně tím, jak dlouho ji máme na ústech," vysvětluje docent Václav Čuba. Tato doba se podle něj mění na základě toho, jak intenzivně při jejím nasazení člověk vydechuje - a to mezi desítkami minut a jednotkami hodin. "Když se rouška nasytí, tak už nefunguje. Z tohoto hlediska se tedy účinnost roušky příliš nemění, jestli ji dáme do kapsy, nebo do batohu," vysvětluje Čuba.

V každém případě je podle něj vhodné mít roušku u sebe a nepokládat ji například na stoly na veřejných prostranstvích. Vedle toho také vědec zdůrazňuje, že příliš časté praní může degradovat materiál roušky, a snižovat tak její účinnost. "Když se z látky stane jen sada volně propojených nití, tak už pak nefunguje," dodává Čuba.

Podívejte se na celý díl cyklu Život v pandemii, kde docent Čuba zmiňuje další tipy na správnou údržbu roušek.