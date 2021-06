Scénář, že covid zmizí? Extrémně nepravděpodobné. Bude z něj rýma nebo chřipka

Ve Velké Británii, kterou nyní sužuje indická varianta viru SARS-CoV-2, byla téměř třetina zemřelých již plně očkovaná. Podle imunologa Zdeňka Hela za tím může mimo jiné stát i nižší účinnost vakcíny od firmy AstraZeneca proti nově vznikajícím mutacím. “Ukazuje se, že vakcína od společností Pfizer/BioNTech má lepší schopnost působit proti různým variantám viru včetně té indické,” komentuje Hel.

Podle Hela se podobný vývoj infekce covid-19, jaký nyní nastal ve Velké Británii, dal očekávat. "Virus je v lidské populaci relativně mladý. Stále si hledá cesty, jak se přizpůsobit na co nejvíce jedinců, a tím se zvyšuje jeho infektivita," komentuje imunolog a biochemik Hel, který je profesorem na lékařské fakultě University of Alabama v americkém Birminghamu.

"K tomu právě došlo v případě indické varianty, kdy nakažlivost tohoto viru je vyšší než u britské varianty, která doposud měla nejvyšší naměřenou hodnotu nakažllivosti," dodává.

Do budoucna podle imunologa existuje několik scénářů vývoje covidu-19. "Pohybují se v rozmezí toho, že virus zmizí, což je velice nepravděpodobný scénář, až po to, že dojde k nové vlně epidemie s nutností hospitalizace velkého počtu lidí. Což je, doufejme, také méně pravděpodobné," komentuje Hel. "Nejvíce pravděpodobné ale je, že budeme svědky lokálních ohnisek infekce a postupného zvyšování těchto ohnisek zvláště začátkem podzimu," dodává.

V nejbližší době je podle Hela nutné se připravit na to, že nakažlivější indická varianta viru, známá také jako mutace delta, do Česka pronikne. "Musíme udělat všechno pro to, abychom tomuto pronikání zamezili a oddálili ho," míní imunolog. "I z toho důvodu je velice důležité, abychom proočkovali co největší část populace, abychom na to byli připraveni," dodává.

Velká Británie kvůli obávám ze šíření indické varianty odložila o měsíc finální etapu rušení protiepidemických opatření. Nové datum je podle premiéra Borise Johnsona 19. července. V Británii v poslední době přibývá i přes devět tisíc nových případů koronaviru denně. Podle úřadu Public Health England (PHE) ze 42 Britů, kteří na indickou variantu zemřeli, jich 12 bylo očkováno oběma dávkami vakcíny.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde imunolog také uvádí, zda je pravděpodobné, aby na podzim přišla ještě nakažlivější a nebezpečnější mutace viru SARS-CoV-2.