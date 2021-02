"Zrady" při testování. Musí stěr bolet a jak dlouho od nákazy je výsledek jistota?

I jeden den po setkání s nakaženým člověkem má rozhodně smysl se jít nechat otestovat. Nikdy totiž nevíme, jakou dávku viru člověk dostal. Pokud byla vysoká, i den po kontaktu by PCR test mohl něco ukázat. Jistější je to samozřejmě až v případě propuknutí příznaků, říká pro Aktuálně.cz viroložka Naděžda Sojková z Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Bulovka.

Pravděpodobnost záchytu viru na sliznici ale podle Sojkové závisí na mnoha faktorech - například na virové dávce nakaženého nebo na tom, zda měl infikovaný kontakt již zřetelné příznaky. "Ale je dobré si nechat udělat i antigenní test. Zejména u vyšších dávek viru na sliznicích lidé neuniknou s tím, že by byli negativní," uvádí viroložka.

Správnost výsledku také podle Sojkové velmi záleží na způsobu odběru. "Je lepší, když to dělá sestřička, která už má zkušenosti, a provede to opravdu tak, že několikrát otočí odběrovým tamponem a na sliznici to poctivě setře," vysvětluje viroložka. "Z vlastní zkušenosti vím, že když se to udělá dobře, tak to trochu bolí," dodává.

Sojková také podotýká, že antigenní testy se z hlediska citlivosti a specifičnosti liší podle jejich výrobce. Citlivost těch kvalitních se na základě jejích zkušeností pohybuje kolem 95 procent. "Ale ne všechny testy toto splňují. Porovnávali jsme to s PCR vzorky a většinou dobré antigenní testy odpovídají zhruba citlivosti PCR testů, když se to odebere v obvyklé fázi onemocnění, a ne až na jeho konci," vysvětluje.

