Genetik o budoucnosti koronaviru: Vracet se bude jednou ročně, ještě přijde 3. vlna

Až bude společnost proočkovaná a část lidí bude mít imunitu po prodělání nemoci, koronavirus bude pravděpodobně mezi námi dále kolovat. Vyhovuje mu chladnější počasí, tak se tady jednou za rok objeví. Je možné, že časem také vzniknou mutace, které nebudou způsobovat tak vážná onemocnění. Není ale vyloučeno, že zmutuje i do horší varianty, říká pro Aktuálně.cz molekulární genetik Jan Pačes.

Molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky odhaduje, že imunita po aplikaci nové vakcíny proti koronaviru bude trvat přibližně jeden rok - čili podobně jako po běžném očkování proti chřipce. "Ještě jsme ale žádné testy vakcíny, které by jasně řekly, jak dlouho to vydrží, pochopitelně neviděli. Doba je na to krátká," komentuje Pačes.

Podle něj je v lidských silách, aby časem koronavirus úplně zmizel. "Vidíme příklady států, které dokážou zabránit tomu, aby se na jejich území virus vyskytoval," podotýká Pačes. Nicméně plošné vymýcení viru by podle něj vyžadovalo celosvětová opatření, na nichž se společnost není schopná shodnout. "Musely by se například zavřít hranice. A takovou moc a přesvědčovací sílu nikdo v současném světě nemá," dodává Pačes.