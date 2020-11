Podcenit covid by se vymstilo. Zabíjel by možná stejně jako španělská chřipka

V případě pandemie španělské chřipky došlo k úplnému promoření a velkým úmrtím. Doufám, že se to nestane i s koronavirem, proto si myslím, že má smysl proti němu bojovat. Katastrofický scénář, když se mu neubráníme, je takový, že virus zabije, kolik lidí bude moct, a to nebude malé číslo. Mohlo by být srovnatelné i se španělskou chřipkou, říká pro Aktuálně.cz molekulární genetik Jan Pačes.

3:43 Život v pandemii: Druhá vlna - koronavirus a španělská chřipka | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek