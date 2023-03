Živě: Inaugurace Petra Pavla

Zhruba dva roky nepojedou od neděle vlaky mezi pražskými stanicemi Masarykovo nádraží a Dejvice. Důvodem je oprava trati v Praze mezi Bubny a Dejvicemi. V době výluky mají cestující pro přesun mezi stanicemi využít městskou hromadnou dopravu. ČTK to dnes sdělil mluvčí Českých drah (ČD) Petr Pošta. Detaily k výluce ČD zveřejnily mimo jiné na svém webu.

Pro cestu mezi stanicemi Masarykovo, případně hlavní nádraží a Dejvice mohou lidé místo vlaků použít tramvajovou linku 26 a metro linky A s přestupem na metro B nebo C. Mezi stanicemi Dejvice a Bubny jedou tramvaje číslo 1 nebo 25 a spojení mezi Masarykovým nádražím a Bubny zajišťuje tramvaj číslo 14 a metro C nebo metro B s přestupem na linku C.