Živě: Kde sehnat Nurofen pro děti? Ministr Válek se vyjádří k dodávkám léků

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se na tiskové konferenci vyjádří k dodávkám chybějících léků. V posledních týdnech je problémem především nedostatek léku Nurofen pro děti. Válek dříve uvedl, že stát nemůže regulovat prodej volně prodejných léků.

Novela, která se zabývá výpadky léků na recept a může problém vyřešit, bude platit nejdříve od roku 2024. "Stát nemá moc možností, jak volně prodejné léky, které jsou za stejnou cenu prodávané po celé Evropě, regulovat," uvedl ministr zdravotnictví. Problémem jsou podle něho takzvané reexporty, kdy někdo nakoupí levnější lék v Česku a prodá ho v zahraničí.

Distributoři ve středu začali rozvážet nové dodávky dětského sirupu Nurofen do lékáren, uvedl Vlastimil Válek na Twitteru. Apeloval, aby ho lidé nenakupovali do zásoby. Manažer výrobce Reckitt Benckiser Bernard Wyszynski uvedl, že firma dodala 300 tisíc balení, původně mělo do Vánoc přijít jen 100 tisíc dávek. K dispozici je i slabší varianta léku pro děti od tří měsíců. Podle zástupců lékárenských řetězců je množství pro každou lékárnu zatím omezené, část dodávky by mohla být dostupná i pro e-shopy.

Novela zákona o léčivech, podle níž by měla vzniknout distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu, je podle Válka v připomínkovém řízení. Do sněmovny by podle něj mohla přijít za několik měsíců a platit nejdříve od roku 2024.