Zimola v politice nekončí. Pokud bude mít podporu, chce kandidovat na hejtmana

Navzdory tomu, že sociální demokrat Jiří Zimola v posledních měsících rezignoval na svou pozici ve vedení ČSSD, nehodlá se z politiky stáhnout. Když na konci ledna usiloval o post krajského předsedy ČSSD, uspěl i díky tomu, že svým kolegům na schůzi sliboval vítězství v krajských volbách v roce 2020. Bývalý první místopředseda strany pro Aktuálně.cz potvrdil, že má ambici být lídrem jihočeské kandidátky a stát se opět hejtmanem.

Zatímco v celostátní ČSSD není Zimolova pozice po nedávných roztržkách s kolegy pevná, mezi členy své domovské krajské organizace má stále dost příznivců. I to je jeden z důvodů, proč někdejší hejtman uvažuje o tom, že by znovu kandidoval z pozice jihočeské jedničky ČSSD.

"Za Jiřího Zimoly a jeho týmu se jižní Čechy celkem úspěšně rozvíjely a měl jsem nějakou vizi. Pokud k té vizi budu vyzván a budu moci ji nadále uplatňovat, pak bych se tomu nebránil. Ale tím neříkám, že tomu tak musí být," odpověděl Zimola na otázku, zda má ambici být lídrem jihočeské kandidátky ČSSD v krajských volbách.

Současně tento výrazný politik upozornil, že finální rozhodnutí není na něm, ale na členech sociální demokracie a voličích. "To není jen o tom, že bych se nechal přemluvit několika svými přáteli nebo spolupracovníky. To je o tom, abych cítil podporu i z řad lidí, kteří nás volili a třeba by nás znovu měli chuť volit," vysvětloval Zimola.

Podle svých slov nechce ohrozit výsledek strany v regionu ambicí být za každou cenu hejtmanem. "Pokud bych věděl, že to tak nebude, klidně ustoupím a přenechám místo. Pokud bych viděl, jak za mnou chodí řada lidí a mají mě v hlavách jako jihočeského hejtmana, tak bych se tomu prostě nebránil," řekl Zimola a dodal: "Snad jsem nebyl devět let úplně neúspěšným hejtmanem."

Zimola obhájil pozici krajského předsedy letos na konci ledna, poté co ho na schůzi v Táboře podpořila většina delegátů. "Na krajské konferenci slíbil, že další volby vyhraje, a tak je jasným a jediným aspirantem na křeslo lídra. Toto rozhodnutí delegátů respektuji," komentoval situaci jihočeský poslanec ČSSD Ondřej Veselý.

Křivda, z níž viní Sobotku či Chovance

Zimola musel pozici hejtmana opustit v roce 2017 kvůli nesrovnalostem kolem způsobu, jak získal rekreační chatu v Lipně nad Vltavou, a toho, proč jeho známý šéf krajského holdingu Jihočeské nemocnice Martin Bláha bral roční plat asi 7,2 milionu korun. Jeho příjem byl tehdy vyšší než mzda německé kancléřky Angely Merkelové.

Kvůli těmto potížím se v Jihočeském kraji rozpadla koalice a hejtmankou se místo Zimoly stala jeho stranická kolegyně Ivana Stráská. O necelý rok později policie prověřování kauzy chaty na Lipně uzavřela s tím, že nikoho nebude stíhat.

Kauzu Lipno vnímá bývalý hejtman dodnes jako křivdu, z níž viní kolegy z ČSSD, jako expremiéra Bohuslava Sobotku, vlivného člena jihočeské ODS Martina Kubu a hnutí ANO. "Díky pseudokauze, kde už je zřejmé, že měla sloužit k mé politické likvidaci a že ji rozehráli Bohuslav Sobotka s Milanem Chovancem za přispění Martina Kuby a některých méně politicky protřelých lidí z hnutí ANO, jsem byl z té funkce odstraněn, ačkoli jsem nic neudělal a nic mi nebylo prokázáno," prohlásil Zimola.

Někdejší ministr vnitra a místopředseda ČSSD Chovanec výrok Zimoly označil za nesmysl. "Fňukání nekomentuji," reagoval v úterý na prohlášení Zimoly Chovanec. Sobotka a Kuba na otázky nereagovali.