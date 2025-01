Zemřel skladatel a objevitel Lucie Bílé Petr Hannig, angažoval se i v politice

Ve věku 79 let zemřel v úterý objevitel zpěvačky Lucie Bílé, hudební skladatel a producent Petr Hannig. Angažoval se i v politice. Založil Stranu zdravého rozumu, později přejmenovanou na Rozumní. Několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu a Poslanecké sněmovny. V lednu 2018 se v druhé přímé volbě ucházel o funkci prezidenta České republiky, ale nepodařilo se mu sehnat potřebných 50 tisíc podpisů.

Hannig, který se narodil 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem, během hudební kariéry napsal stovky písní včetně prvního hitu Bílé Neposlušné tenisky. Vedle Bílé spolupracoval dlouhodobě mimo jiné s Vítězslavem Vávrou, Jitkou Zelenkovou, Lenkou Kořínkovou nebo s Petrou Černockou. Za své nejlepší hudební období podle svých slov považoval léta, kdy se svou kapelou doprovázel šansoniérku Hanu Hegerovou.

Bílá: Hannig mi pomohl s prvními krůčky

"Přestože naše spolupráce trvala jen pár měsíců, považuji ji za zásadní. Petr Hannig mi pomohl s prvními krůčky. Letos je to 40 let, co mi napsal můj první hit Neposlušné tenisky. Je mi moc líto, že už to spolu nestihneme oslavit," vyjádřila se Bílá.

V letech 1968 až 1969 Hannig působil ve Velké Británii. Na konci září 1969 se vrátil zpátky do vlasti. Působil jako redaktor Československého rozhlasu a zároveň měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga. Jako producent stál mimo jiné v roce 1970 za albem Michala Prokopa a skupiny Framus Five Město ER.

"Petr Hannig stál jako odpovědný hudební redaktor za kdysi velmi populárním pořadem Rytmus na stanici Vltava. Nesmazatelně se zapsal jako skladatel a aranžér také do dějin domácí rockové hudby, protože se uplatnil na albu Michala Prokopa a skupiny Framus Five Město ER," připomněl hudební publicista Miloš Skalka.