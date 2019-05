Zemřel Jan Munk, předseda pražské židovské obce a dlouholetý šéf Památníku Terezín

před 23 minutami

V sobotu ráno po dlouhé nemoci zemřel předseda Pražské židovské obce a někdejší dlouholetý ředitel Památníku Terezín Jan Munk. Bylo mu 72 let. Oznámila to jeho rodina. Jan Munk byl ředitelem Památníku Terezín od roku 1990, za 27 let se mu podařilo z něj vybudovat místo, které každoročně navštíví statisíce lidí. V čele Židovské obce v Praze stál od roku 2012.

Terezínským ghettem prošla za druhé světové války Munkova rodina. Během působení jako ředitel terezínského památníku otevřel Munk například Muzeum ghetta a další expozice. Pražská židovská obec, jejíž historie sahá do 10. století, má nyní zhruba 1500 registrovaných členů. Patří jí židovské památky v metropoli, které ročně navštěvují statisíce lidí z celého světa - hřbitovy, synagogy či historická mikve. Některé památky spravuje Židovské muzeum, které je dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem v Česku. Obec také provozuje na Hagiboru domov sociální péče pro židovské seniory a je zřizovatelem Lauderových škol - mateřské, základní školy a gymnázia.